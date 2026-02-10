Η σημειολογία της παρουσίας του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο δείπνο Μητσοτάκη - Ερντογάν

Στην Άγκυρα μεταβαίνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος , ύστερα από επίσημη πρόσκληση του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η παρουσία του Προκαθημένου της Ορθοδοξίας στο Προεδρικό Μέγαρο Beştepe δεν είναι απλώς μια εθιμοτυπική επίσκεψη, αλλά μια κίνηση που «φορτίζει» σημειολογικά το δείπνο που παρατίθεται προς τιμήν του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η πρόσκληση και η αποστολή



Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Φαναρίου, ο Παναγιώτατος αποδέχθηκε την «τιμητική πρόσκληση» του Τούρκου Προέδρου για να παρακαθήσει στο επίσημο δείπνο. Στην Άγκυρα δεν θα μεταβεί μόνος, καθώς θα συνοδεύεται από τον Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ, ο οποίος αποτελεί πρόσωπο-κλειδί στις διεθνείς και διορθόδοξες σχέσεις του Πατριαρχείου.

Γιατί έχει σημασία;



Η απευθείας πρόσκληση του Ερντογάν στον Πατριάρχη για ένα δείπνο που αφορά τις διακρατικές σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας υπογραμμίζει τον θεσμικό ρόλο του Φαναρίου.

Η παρουσία του Πατριάρχη δίπλα στους δύο ηγέτες λειτουργεί ως «γέφυρα», σε μια περίοδο που η Αθήνα και η Άγκυρα αναζητούν πεδία συνεννόησης παρά τις υφιστάμενες διαφορές.

Πρόκειται για μια επίσκεψη-αστραπή, καθώς ο Πατριάρχης και η συνοδεία του θα επιστρέψουν στην Κωνσταντινούπολη αργά το ίδιο βράδυ.



Το δείπνο στο Λευκό Παλάτι αναμένεται με ενδιαφέρον, όχι μόνο για το τι θα ειπωθεί μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν, αλλά και για τα στιγμιότυπα που θα καταγράψει ο φακός με τον Οικουμενικό Πατριάρχη παρόντα σε αυτό το τραπέζι.