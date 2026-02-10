Και η Ζαχαράκη στην ελληνική αποστολή για Άγκυρα

Μεγαλώνει η λίστα των υπουργών που θα συνοδέψουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας και τη συνάντηση που θα έχει ο Πρωθυπουργός με τον Ταγίπ Ερντογάν.

Στην ελληνική αποστολή θα είναι ο υπουργός Οικονομικών και επικεφαλής του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης αλλά και η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Εκτός από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, τον πρωθυπουργό θα συνοδεύσουν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας και η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.