«Αρένα» η τουρκική Βουλή: Με άγριο ξύλο και γροθιές η ορκωμοσία νέων υπουργών

Σε «ρινγκ» μετατράπηκε για ακόμη μια φορά η τουρκική Βουλή αυτή τη φορά κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας των νέων υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου έντονη αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα σε βουλευτές του CHP και του κυβερνώντος AKP και ενώ στην αίθουσα βρίσκονταν ο γενικός εισαγγελέας Κωνσταντινούπολης Ακίν Γκιουρλέκ για να ορκιστεί υπουργός Δικαιοσύνης και ο κυβερνήτης του Ερζερούμ Μουσταφά Τσιφτσί για να αναλάβει το υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσαν τα τουρκικά μέσα, το CHP υποστήριξε ότι ο Γκιουρλέκ δεν μπορούσε να ορκιστεί, καθώς δεν είχε παραιτηθεί από τη θέση. Από την πλευρά του, το κυβερνών κόμμα υποστήριξε ότι η διαδικασία δεν ήταν ενάντια στο Σύνταγμα με τον αντιπρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης, Μπεκίρ Μποζντάγ, να δηλώνει δεν προέκυπτε διαδικαστική παρατυπία.

Αφού λοιπόν ο Μποζντάγ κάλεσε τον Γκιουρλέκ να ανέβει στο βήμα προκειμένου να ορκιστεί, οι βουλευτές του CHP διαμαρτυρήθηκαν και ανέβηκαν στο βήμα. Τότε, οι βουλευτές της κυβέρνησης έσπευσαν να τους απομακρύνουν με αποτέλεσμα να ξεκινήσει άγριο ξύλο με σπρωξίματα αλλά και... γροθιές.

Κατά τη διάρκεια της έντασης, ο βουλευτής του AKP στην Άγκυρα Οσμάν Γκιοκτσέκ επιτέθηκε με γροθιά στον βουλευτή του CHP από τη Σανλιούρφα, Μαχμούτ Τανάλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τανάλ τραυματίστηκε στη μύτη και παρουσίασε αιμορραγία.

Παρά τη σύγχυση και τις αντεγκλήσεις, ο Ακίν Γκιουρλέκ ορκίστηκε εν μέσω της έντασης, με βουλευτές του AKP να σχηματίζουν κύκλο γύρω του. Αμέσως μετά, στο βήμα ανέβηκε και ο Μουσταφά Τσιφτσί, ο οποίος ορκίστηκε με παρόμοιο τρόπο.