Ήρεμα νερά; Ήρεμα ρωτάω…

Τι είναι αυτό που θα μπορούσε να ταράξει τα «ήρεμα νερά» στο Αιγαίο; Ήρεμα ρωτάω.

Μήπως μια Τουρκική Navtex ή και μια Notam αιώνιας ισχύος, που θα μπορούσε μάλιστα να μας περιορίσει στο Αιγαίο μας μέχρι την Άνδρο;

Μήπως διατάρασσε τα ήρεμα νερά ένα ακόμα πολύνεκρο ναυάγιο, ανάμεσα στα δεκάδες καθημερινά ταξίδια θανάτου απελπισμένων ανθρώπων, που στην άλλη πλευρά του πελάγου αντιμετωπίζονται σαν πελατεία που τους φέρνει τζίρο δισεκατομμυρίων;

Μήπως θα μπορούσε να ταράξει τα ήρεμα νερά η τουρκική «απαγόρευση» της πόντισης του «καλωδίου» που θα συνέδεε ηλεκτρικά, Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ σε μια στρατηγική κίνηση σπασίματος ενεργειακής απομόνωσης.

Αν προσέθετε κανείς ότι μιλάμε για ελληνική επικράτεια (Κάσσος- Κάρπαθος) θα μπορούσε να μιλάει για ηλεκτροσόκ στα ήρεμα νερά, αλλά μάλλον και εδώ ισχύει το «μην μου τα νερά τάραττε», κατά το αρχαίο «μην μου τους κύκλους τάραττε».

Βεβαίως οι ιστορικοί «κύκλοι» του Αρχιμήδη δεν είχαν καλή κατάληξη. Μην μου ταράζεις τους κύκλους είπε σε ένα ταπεινό ρωμαίο στρατιώτη, βυθισμένος στις σκέψεις του ο μεγαλύτερος εφευρέτης και μαθηματικός της αρχαιότητας. Τσατίστηκε ο στρατιώτης και σκότωσε τον Αρχιμήδη, και ήρεμα -προσθέτω- ότι κατά την Ρωμαϊκή ιστορία υπήρχε σαφής εντολή να μην πειραχτεί ο αρχαίος σοφός.

Αν όμως όλα αυτά -παραβιάσεις, αμφισβητήσεις κυριαρχίας, διακινήσεις ανθρώπων, καλώδια- συμβαίνουν μαζί με πολλά ακόμα, τι ακριβώς βαφτίζουμε ήρεμα νερά; Μήπως τον φόβο μας για τα χειρότερα; Μήπως το να επιλέγουμε να μην απαντάμε στις δεκάδες συνεχείς προκλήσεις;

Ήρεμα νερά απλά δεν υπάρχουν. Ήρεμα μιλάω. Αυτό που υπάρχει είναι η επιλογή μας εμείς να μένουμε ήρεμοι την ώρα που οι απέναντι αποθρασύνονται. Και είναι απόλυτα λάθος επειδή μένουμε εμείς ατάραχοι να ονομάζουμε τα ταραγμένα νερά, ήρεμα. Τελικά, όποιος και αν είναι ο λόγος, παρουσιάζουμε ότι τα πράγματα πάνε καλά. Ας αναρωτηθούμε λοιπόν, ποιον βολεύει να εμφανίζεται μια εικόνα νηνεμίας όταν φυσάει ανατολικός άνεμος πολλών μποφόρ; Ήρεμα ρωτάω…