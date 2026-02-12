Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Αναστάση Παπαληγούρα - Το μήνυμα του πρωθυπουργού

Η πολιτική σκηνή της χώρας θρηνεί τον θάνατο του Αναστάση Παπαληγούρα, πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας και μακροχρόνιου βουλευτή.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποχαιρετά τον Αναστάση Παπαληγούρα και τον χαρακτηρίζει ως πολιτικό που συνδύασε τη μαχητικότητα με το μέτρο και την αθόρυβη προσφορά, με αφορμή τον θάνατο του πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας.

«Αποχαιρετώ έναν ευπατρίδη της πολιτικής, που υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με ήθος, συνέπεια και ευγένεια, αλλά και έναν αγνό Νεοδημοκράτη που τίμησε την παράταξή μας επί δεκαετίες», σημειώνει ο Πρωθυπουργός.

Στη δήλωσή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει ότι ο Αναστάσης Παπαληγούρας πρώτα υπηρέτησε ως Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ και στη συνέχεια ως βουλευτής και υπουργός σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια, κερδίζοντας τον σεβασμό συνεργατών και αντιπάλων, αλλά και την αγάπη των συμπατριωτών του στην Κορινθία.

Ο Πρωθυπουργός καταλήγει εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης εξέφρασε τη θλίψη του: «Με μεγάλη θλίψη ενημερώθηκα για την απώλεια του Αναστάση Παπαληγούρα. Η πορεία του στην πολιτική ήταν ταυτισμένη με το ήθος. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, τόνισε: «Ο θάνατος του Αναστάση Παπαληγούρα προκαλεί τη βαθιά θλίψη όλων μας. Υπηρέτησε με ήθος και συνέπεια το δημόσιο βίο και την παράταξη, ως Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, Βουλευτής και Υπουργός. Συνεργαστήκαμε για την ανέγερση του νέου Δικαστικού Μεγάρου της Κέρκυρας και έχω την τύχη να τον θυμάμαι για την ακεραιότητα και τον επαγγελματισμό του».

Συλλυπητήρια εξέφρασε και ο ΣΥΡΙΖΑ σε επίσημη ανακοίνωση του: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκφράζει στην οικογένεια και τους οικείους του τα ειλικρινή συλλυπητήριά του για την απώλεια του Αναστάση Παπαληγούρα, πρώην υπουργού στις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας».