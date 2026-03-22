Συγκινεί η Λένα Παπαληγούρα με ανάρτηση για τον πατέρα της - «40 ημέρες… Λείπει»

Σαράντα ημέρες μετά την απώλεια του πατέρα της, πρώην υπουργού και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσιου Παπαληγούρα, η γνωστή ηθοποιός και κόρη του Λένα συνεχίζει να βιώνει έντονα το πένθος και την απουσία του.

Η γνωστή ηθοποιός προσπαθεί να διαχειριστεί τον βαθύ πόνο της, έχοντας χάσει έναν άνθρωπο που σημάδεψε τη ζωή της. Με αφορμή αυτή τη στιγμή, η Λένα Παπαληγούρα προχώρησε τα ξημερώματα σε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας πόσο πολύ της λείπει, ενώ παράλληλα ευχαρίστησε τους διαδικτυακούς της φίλους για τη στήριξη και την αγάπη που της δείχνουν

«40 ημέρες… Λείπει… Και μου λείπει… Αφάνταστα. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τα συλλυπητήρια μηνύματα και την υποστήριξή σας στις δύσκολες αυτές στιγμές. Η σκέψη σας μου δίνει δύναμη», έγραψε στην ανάρτησή της η Λένα Παπαληγούρα και μοιράστηκε και μία σειρά από φωτογραφίες για τον πατέρα της.

Ανάμεσα στους διαδικτυακούς της φίλους που έσπευσαν να της στείλουν την αγάπη τους ήταν και κάποιοι καλοί της συνάδελφοι, όπως η Σμαράγδα Καρύδη, ο Δημήτρης Μοθωναίος, ο Δημήτρης Κίτσος και η Σάρα Εσκενάζυ.

Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, είχε αφήσει το αποτύπωμά του, καθώς το 2006 θέσπισε τον πρώτο νόμο για την ενδοοικογενειακή βία και την κακοποίηση. Η ίδια είχε μιλήσει στο παρελθόν με λόγια θαυμασμού για τον πατέρα της, αναδεικνύοντας τη σημαντική επιρροή του στη ζωή της.