Παπαληγούρα: «Έπαιξα στην παράσταση την ημέρα της κηδείας του πατέρα μου και αυτό ήταν πολύ δύσκολο»

Για την απώλεια του αγαπημένου της πατέρα, Αναστάσιου Παπαληγούρα, που έφυγε από την ζωή πριν από περίπου έναν μήνα μίλησε η ηθοποιός Λένα Παπαληγούρα στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα, «Καλύτερα Αργά».



«Έχοντας ζήσει μαζί του τους τελευταίους μήνες και έχοντας ζήσει πολύ δύσκολα και έχοντας κληθεί να πάρω αποφάσεις που ήταν δύσκολες, γιατί με έναν τρόπο θέλοντας να κάνουμε μικρότερη την ταλαιπωρία αποφασίσαμε να είναι στο σπίτι, δηλαδή προσπαθούσαμε να αποφύγουμε το νοσοκομείο, επιλέξαμε αυτό που ονομάζεται ανακουφιστική φροντίδα, όταν πια δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο» είπε αρχικά.

Μιλώντας για τον επικήδειο που εκφώνησε εξήγησε: «Ήταν ένας δικός μου εκ βαθέων αποχαιρετισμός, γιατί αισθανόμουν ότι οι περισσότεροι θα μιλήσουν για την πολιτική του καριέρα και γι’ αυτό που προσέφερε στην Κορινθία που αγαπούσε. Κανείς δεν τον ξέρει όπως το παιδί του… Εμένα με δυσκόλεψε πάρα πολύ και πέρασα από διάφορα στάδια ότι δεν θα το κάνω αλλά τελικά αποφάσισα ότι θα το κάνω».

Όσο για το αν η εργασιοθεραπεία την βοήθησε να ξεπεράσει την απώλεια, εξομολογήθηκε: «Έχει να κάνει με την φάση που βρίσκεσαι... Έπαιξα και την ημέρα της κηδείας του και αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Έχουν υπάρξει και παραστάσεις που ήταν πιο δύσκολο, όταν ας πούμε περίμενα ένα αποτέλεσμα ιατρικό και είχα μεγαλύτερη αγωνία.

Είμαστε τυχεροί πάντως πιστεύω, γιατί η τέχνη είναι ένα καταφύγιο και είναι και μια παρηγοριά και για μας λειτουργεί και αναζωογονητικά. Δηλαδή είναι δύσκολο πολλές φορές, αλλά αναγκάζεσαι να μπεις σε αυτό το ταξίδι και όταν μπεις σε παρασύρει. Για μένα πολύ συχνά λειτουργεί έτσι».