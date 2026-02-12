Πένθος για τη Λένα Παπαληγούρα: Η στενή σχέση με τον πατέρα της και η συγκινητική αφιέρωση

Σχέση αγάπης ένωνε τον Αναστάση Παπαληγούρα με την κόρη του Λένα. Η ηθοποιός εξέφραζε συχνά την υπερηφάνεια που ένιωθε για εκείνον, καθώς ως υπουργός Δικαιοσύνης το 2006 είχε θεσπίσει τον πρώτο νόμο για την ενδοοικογενειακή βία και την κακοποίηση.



Η Λένα Παπαληγούρα είχε δηλώσει ότι αυτό το νομικό πλαίσιο ήταν καθοριστικό για να γίνουν ουσιαστικά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση και χαρακτήρισε «τρομερό» το γεγονός ότι ο πρώτος νόμος για την κακοποίηση θεσπίστηκε μόλις το 2006, υπογραμμίζοντας πόσο πίσω βρισκόταν η χώρα σε αυτό το ζήτημα.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι η ίδια είχε αναφερθεί συγκινημένη στα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, παραλαμβάνοντας το 3ο Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας για το Prima Facie στα βραβεία Κοινού Αθηνοράματος τον περασμένο Νοέμβριο.



«Ο πατέρας μου έχει ένα θέμα με την υγεία του και δεν μπορούσε να είναι σήμερα εδώ. Ήθελα πολύ να το αφιερώσω γιατί το έργο αυτό έχει θέμα την κακοποίηση. Ο πατέρας μου ήταν ο πρώτος που θέσπισε νόμο για την κακοποίηση και την ενδοοικογενειακή βία το 2006 - φανταστείτε πόσο πρόσφατα - και πριν από αυτό δεν υπήρχε τίποτα. Το ανακάλυψα διαβάζοντας για την παράσταση. Το θεωρώ λίγο μοιραίο, λίγο τυχαίο και ήθελα να του το αφιερώσω» εξηγούσε μετά τη βράβευσή της η Λένα Παπαληγούρα μιλώντας στους δημοσιογράφους.