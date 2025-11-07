Αναστάσης Παπαληγούρας: Περιπέτεια υγείας για τον πρώην υπουργό της ΝΔ - Συγκίνηση από την κόρη του

Μάχη για την υγεία του δίνει ο πρώην υπουργός και εκ των ιδρυτικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάσης Παπαληγούρας.

Στην αποκάλυψη προέβη η κόρη του, η γνωστή και καταξιωμένη ηθοποιός Λένα Παπαληγούρα, κατά τη βράβευσή της με το 3ο Βραβείο Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην παράσταση «Prima Facie», στην απονομή στα Θεατρικά Βραβεία Κοινού 2025 του Αθηνοράματος.

Φανερά συγκινημένη, παραλαμβάνοντας το βραβείο δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της αποκαλύπτοντας τη μάχη με την υγεία που δίνει ο πατέρας της.

«Αυτό το βραβείο είναι για τον μπαμπά μου», είπε με φωνή που έσπασε.

Ποιος είναι ο Αναστάσης Παπαληγούρας

Γεννήθηκε στις 14 Απριλίου του 1948 στην Αθήνα και είναι γιος του πολιτικού Παναγή Παπαληγούρα.

Σπούδασε Νομική στο πανεπιστήμιο Αθηνών και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές, πάνω στο συγκριτικό ευρωπαϊκό δίκαιο με ειδίκευση στο δίκαιο της κοινής αγοράς, στο Πανεπιστήμιο Μπρούνελ του Λονδίνου.

Την περίοδο 1976-1977 ήταν αρχηγός της Οργάνωσης Νέων Νέας Δημοκρατίας (ΟΝΝΕΔ). Από το 1981 εκλεγόταν συνεχώς βουλευτής στην περιφέρεια του νομού Κορινθίας, με εξαίρεση τις εκλογές του Ιουνίου και του Νοεμβρίου του 1989 και του 1990. Την περίοδο 2002-2004 διατέλεσε αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και από το 2004 μέχρι το 2007 ήταν υπουργός Δικαιοσύνης στην πρώτη κυβέρνηση Καραμανλή. Το 2008 διορίστηκε υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Στις εκλογές του Οκτωβρίου του 2009 απέτυχε να εκλεγεί βουλευτής στην περιφέρεια Κορινθίας. Έκτοτε, δεν έχει εκλεγεί ξανά.

Έχει γράψει τα βιβλία: «The Formation of Contracts» (1975), «Η Κατάρτιση των Συμβάσεων κατά τα Ευρωπαϊκά Δίκαια» (1978), «Η Ευρώπη των Δέκα» (1979), «Με την Παράδοση στην Ανανέωση» (1981), «Κείμενα Αμφισβήτησης», «Η Πρόκληση του 1992» (συλλογική έκδοση, 1989)), «Οδοιπορικό στην Κορινθία» (1999), «Μαρτυρίες Μνήμης για τον Παναγή Παπαληγούρα» (2001), «Περί Διαφθοράς ή η Χαμένη Τιμή της Πολιτικής» (2001), «Μια νέα πολιτική Μεταφορών-Επικοινωνιών» (2003).