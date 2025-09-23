Παπαληγούρα: Διαψεύδει τις φήμες που τη θέλουν να παίζει την Πισπιρίγκου σε σειρά του Κοκκινόπουλου

Πολλά ακούστηκαν, περισσότερα όμως γράφτηκαν για την επιστροφή του Πάνου Κοκκινόπουλου στην ΕΡΤ και μάλιστα με σειρά που θα παρουσίαζε τη ζωή της Ρούλας Πισπιρίγκου και πρωταγωνίστρια τη Λένα Παπαληγούρα. Τα σενάρια αυτά όμως διαψεύδονται παταγωδώς…

Δεν τα βρήκαν

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flash.gr, ο σκηνοθέτης των επιτυχημένων αστυνομικών σειρών «Ανατομία ενός εγκλήματος» (ΑΝΤ1), «Κόκκινος κύκλος» και «10η εντολή» (ALPHA) είχε όντως κάνει επαφή με τη διεύθυνση της δημόσιας τηλεόρασης γιατί ήθελε να επιστρέψει τηλεοπτικά και μάλιστα να δώσει το νέο του project στην ΕΡΤ1.

Οι δύο πλευρές όμως δεν τα βρήκαν και συνεπώς το εγχείρημα δεν χρειάστηκε ποτέ να φτάσει στο ΔΣ της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης για να δουν αν θα πάρει έγκριση ή όχι, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει πως ο Κοκκινόπουλος δεν έχει άριστες σχέσεις με τα στελέχη της ΕΡΤ και μπορεί στο μέλλον να τους δούμε να συνεργάζονται.

Καμία σχέση

Την ίδια στιγμή διαψεύδονται και οι φήμες που ήθελαν την Παπαληγούρα να παίζει τη ζωή της Πισπιρίγκου και τα όσα τραγικά βίωνε επί σειρά μηνών το Πανελλήνιο με τις σοκαριστικές αποκαλύψεις που έρχονταν στο φως της δημοσιότητας.

Η ηθοποιός θα συνεργαστεί με τον Κοκκινόπουλο σε μια άλλη αστυνομική σειρά που δεν θα έχει καμία σχέση με την υπόθεση της Πάτρας και θα ξεκινήσει γυρίσματα σύντομα. «Δεν είναι σωστό αυτό που λένε για τη σειρά με την κατηγορούμενη από την Πάτρα. Ο Κοκκινόπουλος θέλει όντως να κάνει αστυνομική σειρά με πολύ ωραίο σενάριο. Μου το έχει προτείνει. Περιμένει μάλλον από τους επόμενους μήνες, αλλά δεν έχει σχέση με την Πισπιρίγκου» σχολίασε η Παπαληγούρα στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Βέβαια για τις σειρές του ο Πάνος Κοκκινόπουλος δανείζεται πολλές φορές στοιχεία και υποθέσεις από την αστυνομική επικαιρότητα, οπότε αυτό που θα δούμε στους δέκτες μας δεν αποκλείεται να μας θυμίσει κάποια από τις ιστορίες θρίλερ που ζήσαμε και ζούμε καθημερινά στη χώρα…