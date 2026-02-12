Το Σάββατο η κηδεία του Αναστάση Παπαληγούρα - Η ανάρτηση της κόρης του

Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία του πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάση Παπαληγούρα, όπως ανακοίνωσε η κόρη του, Λένα, με ανάρτησή της στο Facebook.

Ο πρώην υπουργός και βουλευτής Κορίνθου της Νέας Δημοκρατίας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών το πρωί της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Η Λένα Παπαληγούρα έγραψε στην ανακοίνωση στο Facebook:

«Τον μοναδικό και πολυαγαπημένο μας σύντροφο, πατέρα και παππού Αναστάση Παπαληγούρα κηδεύουμε το Σάββατο 14/2/25, ώρα 12:00μμ, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η οικογένεια

Βαρβάρα Πετρίδη

Ζαΐρα Παπαληγούρα

Λένα Παπαληγούρα

Άκης Πάντος

Αναστάσης Πάντος Παπαληγούρας

Αντώνης Πάντος Παπαληγούρας

Παρακαλούμε, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη «ΜΕΡΙΜΝΑ» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, για τη στήριξη παιδιών και οικογενειών στην πορεία του πένθους και της αρρώστιας».