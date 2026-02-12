Ο Καραμανλής για τον Αναστάση Παπαληγούρα: Θέσπισε ρητό πλαίσιο για την ενδοοικογενειακή βία

Ο Κώστας Καραμανλής με δήλωσή του εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Αναστάση Παπαληγούρα τον οποίο χαρακτήρισε «ευθύ και έντιμο άνθρωπο».

Ο πρώην πρωθυπουργός αποχαιρετώντας το ιστορικό στέλεχος της ΝΔ επισημαίνει πως ως υπουργός Δικαιοσύνης θέσπισε ρητό και ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την ενδοοικογενειακή βία.

Η δήλωση του Κώστα Καραμανλή

«Με συγκίνηση αποχαιρετώ τον Αναστάση Παπαληγούρα. Έναν ευθύ και έντιμο άνθρωπο, έναν πολιτικό με υψηλή αίσθηση καθήκοντος. Συμπορευτήκαμε ήδη από τα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης όταν, το 1976, ανέλαβε επικεφαλής της ΟΝΝΕΔ.

Η μακρά πορεία του στον δημόσιο βίο, από την εκπροσώπηση των πολιτών της Κορινθίας στη Βουλή, έως τις καίριες υπουργικές θέσεις που ανέλαβε, υπήρξε διαυγής και εξόχως δημιουργική. Θα μνημονεύεται ως ο υπουργός Δικαιοσύνης που θέσπισε ρητό και ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την ενδοοικογενειακή βία. Στην οικογένειά του εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου».