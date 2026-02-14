Κηδεία Παπαληγούρα: Συντετριμμένη η κόρη του - Ποιοι έδωσαν το παρών στο τελευταίο «αντίο»

Τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς φίλοι αλλά και πολιτικοί στον πρώην υπουργό της ΝΔ Αναστάσης Παπαληγούρας που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών.

Ο Αναστάσης Παπαληγούρας πέθανε την περασμένη Πέμπτη. Εκλεγόταν βουλευτής από το 1981 ως και το 2007, ενώ συμμετείχε ως υπουργός στις κυβερνήσεις της ΝΔ του Κώστα Καραμανλή, διατελώντας υπουργός Δικαιοσύνης και Ναυτιλίας.

Ποιοι έδωσαν το παρών

Η κηδεία του Αναστάση Παπαληγούρα τελείται από το Α' νεκροταφείο. Η οικογένεια του κάνει έκκληση, αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές στη «ΜΕΡΙΜΝΑ» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, για τη στήριξη παιδιών και οικογενειών.

Πλήθος στελεχών της ΝΔ πήγαν στο τελευταίο αντίο για τον Αναστάση Παπαληγούρα. Μεταξύ άλλων οι δύο πρώην πρωθυπουργοί και πρώην πρόεδροι της ΝΔ Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς. ο ΥΠΕΘΑ Νίκος Δένδιας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ο πρώην υπουργός Βύρων Πολύδωρας.

Το φέρετρο κατά την τελετή είναι καλυμμένο με την ελληνική σημαία ενώ πλήθος κόσμου, υπουργών και πολιτικών, κατέφτασαν στο α' νεκροταφείο.

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi