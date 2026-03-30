Πέθανε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ, Νικόλαος Κόρτσαρης

Με ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με συγκίνηση τον πρώην βουλευτή Φλώρινας, Νικόλαο Κορτσάρη.

Ο Νικόλαος Κορτσάρης γεννήθηκε το 1941 στη Φλώρινα. Ήταν απόφοιτος της Στρατιωτικής Ιατρικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη και συνέχισε τις σπουδές του με μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.

Υπηρέτησε ως στρατιωτικός ιατρός μέχρι το 1994, οπότε και αποστρατεύτηκε, ολοκληρώνοντας μια μακρά πορεία στον χώρο της ιατρικής και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η πολιτική του διαδρομή

Στη συνέχεια ασχολήθηκε ενεργά με την πολιτική, εκλεγόμενος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 2000 και του 2004.

Αργότερα, κατά τη διετία 2008-2009, ανέλαβε καθήκοντα επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στη Θεσσαλονίκη.

Κατά τη διάρκεια της πολιτικής και επαγγελματικής του πορείας, διακρίθηκε για τη συνέπεια και τη δράση του, ενώ εργάστηκε με αφοσίωση τόσο για την ιδιαίτερη πατρίδα του όσο και για την παράταξη.

Ξεχώρισε για την εντιμότητα, την εργατικότητα και το αίσθημα ευθύνης που τον χαρακτήριζαν, στοιχεία που του χάρισαν την εκτίμηση και την αγάπη των συμπολιτών του.

Η Νέα Δημοκρατία εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος.