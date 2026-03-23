ΝΔ: Τα τρία τελευταία Προσυνέδρια - «Αυλαία» στη Θεσσαλονίκη

Σε Ηράκλειο Κρήτης ( Πρωταπριλιά ) Ναύπλιο και Θεσσαλονίκη αναμένεται να πραγματοποιηθούν όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η στήλη τα τρία τελευταία Προσυνέδρια της Νέας Δημοκρατίας πριν από το μεγάλο κομματικό γεγονός του εκλογικού Συνεδρίου του κόμματος το τριήμερο 15 – 17 Μαίου στην Αθήνα.

Στόχος των επιτελών της Πειραιώς είναι να διατηρηθεί η βελτιωμένη εικόνα στο κυβερνών κόμμα, που αποτυπώνουν τις τελευταίες εβδομάδες όλες ανεξαιρέτως οι δημοσκοπήσεις κυρίως λόγω των κυβερνητικών χειρισμών γύρω από την πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή.

Μάλιστα, τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, της άμυνας και της ασφάλειας αναμένεται να απασχολήσουν το τελευταίο χρονικά Προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη, σε έναν νομό, όπου η Νέα Δημοκρατία θέλει πάση θυσία να βελτιώσει τα ποσοστά της ιδίως ανάμεσα στους πιο συντηρητικούς ψηφοφόρους.