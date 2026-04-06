Πέθανε η μητέρα του ευρωβουλευτή Μανώλη Κεφαλογιάννη, 40 μέρες μετά τον αδερφό του

Δύσκολες είναι οι τελευταίες ώρες για τον ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μανώλη Κεφαλογιάννη, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του, Στέλλα, 40 ημέρες μετά τον θάνατο του αδερφού του, Βασίλη.

Η Στέλλα Κεφαλογιάννη Δραμουντάνη έφυγε σε ηλικία 95 ετών. Ήταν μητέρα του ευρωβουλευτή, Μανώλη Κεφαλογιάννη, καθώς γιαγιά και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Κεφαλογιάννη. Πρόσφατα έχασε τον ένα της γιο, τον Βασίλη, σε ηλικία 68 ετών, ο οποίος ήταν και πατέρας του Κωνσταντίνου Κεφαλογιάννη.

Ο Μανώλης Κεφαλογιάννης την αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook. «Καλό ταξίδι μάνα μου αγαπημένη. Ήσουν μια σπουδαία κυρία για την κοινωνία και την οικογένεια», έγραψε.

Ποια ήταν η Στέλλα Κεφαλογιάννη Δραμουντάνη

Η Στέλλα Κεφαλογιάννη Δραμουντάνη ήταν κόρη του Γιάννη Δραμουντάνη ή Στεφανογιάννη, αρχηγού της αντιστασιακής οργάνωσης Ανωγείων που εκτελέστηκε από τα γερμανικά στρατεύματα και άφησε πίσω τη χήρα γυναίκα του Χαρίκλειας ή Στεφανογιάνεννα και έξι παιδιά.

Σύζυγος του Κωνσταντίνου Κεφαλογιάννη η Κουντοκώστα, κορυφαίου αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης στην Κρήτη.

Μαζί απέκτησαν τέσσερα παιδιά, τον Βασίλη, τον Μανώλη, την Αλίκη και την Γιάννα, ενώ η ίδια ευτύχησε να χαρεί οκτώ εγγόνια και ένα δισέγγονο.