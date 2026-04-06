Βαρύ πένθος για τη Θεανώ Φωτίου - Πέθανε ο γιος της σε ηλικία 48 ετών

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια της Θεανώς Φωτίου , καθώς έφυγε αναπάντεχα από τη ζωή ο μονάκριβος γιος της, Βασίλης Ρίζος, σε ηλικία 48 ετών.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο γιος της βουλευτού της Νέας Αριστεράς, πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα και πατέρας ενός παιδιού, υπέστη ανακοπή τα ξημερώματα της Δευτέρας 6 Απριλίου 2026.

Πέτη Πέρκα: Είναι μία τραγική μέρα

«Είναι μια τραγική ημέρα. Εκφράζουμε τα ειλικρινά μας συλλυπητήρια, τη λύπη και τη συμπαράστασή μας στην πολυαγαπημένη μας συντρόφισσα που έχασε αιφνιδίως τον μονάκριβό γιο της σε ηλικία 48 ετών», ανέφερε, με εμφανή συγκίνηση, η Πέτη Πέρκα, στην επίσημη πρώτη τοποθέτησή της από βήματος Ολομέλειας ως πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς.

Τα ειλικρινή συλλυπητήρια στη Θεανώ Φωτίου για το χαμό του γιου τη εξέφρασαν τόσο ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Γεωργαντάς όσο και ο παριστάμενος αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Νίκος Παπαθανάσης, όπως και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι όλων των κομμάτων.

Η Νέα Αριστερά αποχαιρετά τον Βασίλη Ρίζο

Ο εκλιπών δραστηριοποιείτο πολιτικά στον χώρο της Αριστεράς.

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς για τον θάνατο του Βασίλη Ρίζου:

«Αποχαιρετούμε σήμερα με μεγάλη οδύνη τον σύντροφό μας Βασίλη Ρίζο.



Ο Βασίλης, γιος της Θεανώς Φωτίου και του Δημήτρη Ρίζου, είχε συνυφάνει την τόσο σύντομη ζωή του με τη γνώση και τη δράση του στην Αρχιτεκτονική, την Αριστερά και την Αθήνα. Ένας λαμπρός αρχιτέκτονας με διακρίσεις σε διεθνείς και πανελλαδικούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, ασχολήθηκε με το «χώρο» όχι μόνο επαγγελματικά αλλά και κινηματικά και πολιτικά. Από μαθητής ήταν ο άνθρωπος της πόλης του, της γειτονιάς του, των Αμπελόκηπων, και των ανθρώπων της. Μέλος και υποψήφιος της «Συμμαχίας για ένα προοδευτικό ΤΕΕ», της δημοτικής παράταξης, Ανοιχτή Πόλη αλλά και σταθερά μέλος του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Αμπελοκήπων, έκανε πράξη όσα πίστευε για την ενεργό δράση των αριστερών ανθρώπων. Όπου υπήρχε στην Αθήνα ζήτημα διεκδίκησης αλλά και σχεδιασμού δημόσιου χώρου αυτός ήταν παρών. Ως μέλος της «Ανάπλασης Αθήνας», το 2018-2019, είχε την ευθύνη του έργου ανάπλασης των Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Στα πέτρινα χρόνια της ανθρωπιστικής κρίσης, ως μέλος και αργότερα συντονιστής της «Αλληλεγγύης για Όλους», ήταν πάντα εκεί για όποιον συνάνθρωπό μας είχε ανάγκη. Σημαντική ήταν η συμβολή του κατά στην πρώτη κυβέρνηση της Αριστεράς, στον νόμο για τις αγορές «Χωρίς Μεσάζοντες».



Ο Βασίλης ήταν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και έπειτα της Νέας Αριστεράς. Μαζί με τη μητέρα του Θεανώ είχαν σχεδιάσει τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ και τα γραφεία της Νέας Αριστεράς έχουν τη δική του αρχιτεκτονική υπογραφή. Ο Βασίλης ήταν πάνω από όλα ένας πολύ γλυκός γιος, πατέρας, φίλος, άνθρωπος που μας άφησε πολύ νέος και πολύ αναπάντεχα.



Στη Θεανώ, το γιο του Δημήτρη και σε όλους τους δικούς του ανθρώπους τα θερμά συλλυπητήρια».