Την Τετάρτη η κηδεία του Βασίλη Ρίζου - Η ανάρτηση της Θεανώς Φωτίου

Η οικογένεια της Θεανώς Φωτίου βιώνει δύσκολες στιγμές, καθώς ο γιος της, Βασίλης Ρίζος, πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 48 ετών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο θάνατός του οφείλεται σε ανακοπή, που υπέστη τα ξημερώματα της Δευτέρας 6 Απριλίου 2026.

Η ίδια η Θεανώ Φωτίου γνωστοποίησε την απώλεια μέσα από ανάρτησή της στο Facebook, στην οποία περιλαμβάνει τόσο τις λεπτομέρειες της κηδείας όσο και ένα σύντομο αποχαιρετιστήριο μήνυμα.

Όπως έγραψε:

«Αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας Βασίλη. Η πολιτική κηδεία θα γίνει αύριο, Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026, ώρα 12:30 μ.μ., στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Θα ακολουθήσει αποτέφρωση στο ΚΑΝ Ριτσώνας στις 16:30 μ.μ.

Ο γιος, Δημήτρης. Η μητέρα, Θεανώ. Η σύντροφος, Μαρία

Αντί στεφάνων, όποιος επιθυμεί μπορεί να καταθέσει χρήματα στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο “Άγιος Σάββας”.»

Η πολιτική κηδεία του Βασίλη Ρίζου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, στις 12:30 το μεσημέρι, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, ενώ θα ακολουθήσει η αποτέφρωση στη Ριτσώνα το απόγευμα της ίδιας ημέρας.