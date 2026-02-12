Κομπολόι, Λοϊζος, ένας πειθαρχημένος Ερντογάν και μια δήλωση που θύμισε Φιντάν

Έχω παρακολουθήσει (και καλύψει) πολλές συναντήσεις Ελλήνων πρωθυπουργών με τον Ταγίπ Ερντογάν.

Και χειροποίητα χαλιά θυμάμαι και παλαμάκια σε ζεϊμπέκικα και σεισμούς με τους Τούρκους δακρυσμένους να ευχαριστούν τους Έλληνες και σχέδιο Ανάν και Αλβάρο ντε Σότο. Αλλά στο τέλος της ημέρας το αποτέλεσμα ήταν ίδιο.

Η χθεσινή συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν είχε όμως ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό:

Η ένταση που υπήρχε τις τελευταίες ώρες στην Τουρκία - λόγω ανασχηματισμού - δεν μεταφέρθηκε στο προεδρικό Μέγαρο. Και μπορεί για εμάς εδώ στην Αθήνα η αλλαγή δυο υπουργών να μη σημαίνει και πολλά πράγματα αλλά στην απέναντι όχθη του Αιγαίου, τα νεύρα ήταν ιδιαίτερα τεντωμένα με τον αιφνίδιο «μίνι» ανασχηματισμό του Ερντογάν επειδή τα πρόσωπα που μπήκαν στην κυβέρνηση δεν είναι «άκαπνα».

Ο Τούρκος πρόεδρος όμως στις δηλώσεις του, δεν έφυγε ούτε ούτε ένα κόμμα από αυτά που, νομίζω, ότι διάβαζε αυτολεξεί σε μία γλώσσα που περισσότερο Φιντάν θύμιζε παρά Ερντογάν.

Θα δούμε στην πορεία τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Εάν ισχύει.

Κατά τα λοιπά, ο Ταγίπ Ερντογάν δώρισε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ένα εξαιρετικό κομπολόι ενώ την ώρα του δείπνου η μπάντα ακούστηκε να παίζει μέχρι και Μάνο Λοϊζο που δεν ξέρω πόσο μεγάλη... τύχη θα είχε σήμερα εάν ζούσε και τραγουδούσε στην Τουρκία.