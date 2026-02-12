«Μπράβο...» - Τα συγχαρητήρια Ερντογάν σε Πιερρακάκη για το Eurogroup

Ο Νίκος Νανούρης που ταξίδεψε στην Άγκυρα για τον FLASH και το Action24 με κάλεσε αργά χθες το βράδυ για να μου μεταφέρει τα τελευταία από τα όσα έγιναν στην τουρκική πρωτεύουσα αλλά δεν ήταν «ορατά» από τις κάμερες.

Και με τα όσα μου είπε για το τον τρόπο που υποδέχθηκαν οι γείτονες τον Κυριάκο Πιερρακάκη, κατάλαβα ότι ο υπουργός των Οικονομικών και επικεφαλής του Eurogroup επιστρέφει από την Τουρκία με τις μετοχές του να έχουν χτυπήσει ταβάνι.

Σας μεταφέρω το στιγμιότυπο από το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας:

Ο Μεχμέτ Σιμσέκ - ομόλογος του Πιερρακάκη - εξηγεί στους συνομιλητές του, τη σημασία αλλά και το συμβολισμό που έχει για την Ελλάδα η εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup.

«Μπράβο» παρενέβη ο Ερντογάν δίνοντας συγχαρητήρια στον Κυριάκο Πιερρακάκη με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν όλοι οι υπουργοί του στο ίδιο κλίμα απονέμοντας τα εύσημά τους προς τον Έλληνα υπουργό.

Κατά τα άλλα, Πιερρακάκης και Σιμσέκ συμφώνησαν να γίνουν δυο επιχειρηματικά forum σε Αθήνα και Κωνσταντινούπολη προκειμένου να ενισχυθεί η κουλτούρα αλλά και η ουσία του «επιχειρείν» ανάμεσα στις δυο χώρες.