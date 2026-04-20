Λίβανος: Σάλος με στρατιώτη του Ισραήλ που κατέστρεψε άγαλμα του Ιησού

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι μέλος τους προκάλεσε φθορές σε χριστιανικό θρησκευτικό σύμβολο στον νότιο Λίβανο, υπογραμμίζοντας ότι αντιμετωπίζουν το περιστατικό με ιδιαίτερη αυστηρότητα.

Σε ανακοίνωσή του μέσω της πλατφόρμας X, το επιτελείο τόνισε ότι η συμπεριφορά του στρατιώτη δεν ανταποκρίνεται στις αξίες και τα πρότυπα που οφείλουν να τηρούν τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μέσα από φωτογραφία που κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και απεικονίζει ένστολο να χτυπά με σφυρί ένα πεσμένο άγαλμα που αναπαριστά τον Ιησού πάνω στον σταυρό.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ο συγκεκριμένος στρατιώτης συμμετέχει σε επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο.

The photograph depicts an IDF soldier operating in southern Lebanon.



Appropriate measures will be taken.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα εις βάρος όσων εμπλέκονται στο περιστατικό, ενώ θα υπάρξει και συνδρομή προς την τοπική κοινότητα για την αποκατάσταση του θρησκευτικού συμβόλου.

Σημειώνεται ότι περίπου το ένα τρίτο του πληθυσμού του Λιβάνου είναι χριστιανοί.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει καταστήσει σαφές ότι ο στρατός θα παραμείνει σε αυτό που χαρακτηρίζεται «ενισχυμένη ζώνη ασφαλείας» στον νότιο Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός επανέλαβε ότι συνεχίζει τις επιχειρήσεις κατά «τρομοκρατικών υποδομών» της Χεζμπολάχ στην περιοχή, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν έχει πρόθεση να προκαλεί ζημιές σε πολιτικές υποδομές, όπως χώροι λατρείας ή θρησκευτικά σύμβολα.