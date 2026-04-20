Στον «πάγο» οι συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν: «Το πυρηνικό πρόγραμμα δεν μπαίνει σε διαπραγμάτευση»

Σε οριακό σημείο φαίνεται να οδηγούνται οι προσπάθειες αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εμφανίζεται απρόθυμο να προχωρήσει σε νέο γύρο συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ισλαμαμπάντ, εντείνοντας την αβεβαιότητα για την επόμενη ημέρα.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαΐλ Μπαγαεΐ, ξεκαθάρισε τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026 ότι «δεν υπάρχει σχέδιο» για νέο κύκλο διαπραγματεύσεων, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει ληφθεί καμία σχετική απόφαση, ενώ τόνισε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας δεν μπαίνει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη αφήνει σαφείς αιχμές για τη στάση της Ουάσιγκτον, αμφισβητώντας ευθέως την πρόθεσή της να προχωρήσει σε ουσιαστική διπλωματική διαδικασία.



«Αντιφατικά μηνύματα» από τις ΗΠΑ



Σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, οι ΗΠΑ από τη μία δηλώνουν ότι επιδιώκουν τη διπλωματία, από την άλλη όμως υιοθετούν πρακτικές που - όπως υποστηρίζει η Τεχεράνη - υπονομεύουν τις συνομιλίες.

Μεταξύ αυτών, γίνεται αναφορά σε ναυτικό αποκλεισμό, στην κατάληψη ιρανικού πλοίου, αλλά και σε καθυστερήσεις στην εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο.



«Δεν πιστεύουμε σε τελεσίγραφα ή προθεσμίες όταν πρόκειται για την προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων», σημείωσε ο Μπαγαεΐ, κάνοντας λόγο για «παράλογες και μη ρεαλιστικές απαιτήσεις» από την αμερικανική πλευρά.



Iran's Foreign Ministry spokesman Esmail Baghaei:



The Islamic Republic of Iran does not recognize any deadlines or ultimatums in securing its national interests.



«Κόκκινη γραμμή» το πυρηνικό πρόγραμμα



Ιδιαίτερη σημασία έχει και η στάση του Ιράν στο ζήτημα του πυρηνικού του προγράμματος.

Όπως ξεκαθαρίζει η Τεχεράνη, η απομάκρυνση πυρηνικού υλικού από το έδαφός της «δεν αποτελεί επιλογή», ενώ και οι αμυντικές της δυνατότητες - συμπεριλαμβανομένου του πυραυλικού προγράμματος - δεν τίθενται υπό διαπραγμάτευση.



Η θέση αυτή επιβεβαιώνει το βαθύ χάσμα που εξακολουθεί να χωρίζει τις δύο πλευρές, παρά τις κατά καιρούς προσπάθειες για επανεκκίνηση του διαλόγου.



«Προς το παρόν, αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, δεν έχουμε σχέδιο για τον επόμενο κύκλο των διαπραγματεύσεων και καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί για το θέμα αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ισμαΐλ Μπαγαεΐ, στην καθημερινή συνέντευξη Τύπου.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ αμφισβήτησε επίσης κατά πόσον οι ΗΠΑ επιθυμούν πράγματι να ακολουθήσουν τη διπλωματική οδό, επικαλούμενος «παραβιάσεις» της τρέχουσας κατάπαυσης του πυρός.

«Την ίδια στιγμή που λένε ότι προτεραιοποιούν τη διπλωματία και δηλώνουν έτοιμες να διαπραγματευθούν, οι Ηνωμένες Πολιτείες υιοθετούν συμπεριφορές που δεν μαρτυρούν σε τίποτα δέσμευση σε διπλωματική διαδικασία», είπε ο Μπαγαεΐ.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ πρόσθεσε πως η κατάληψη ενός ιρανικού φορτηγού πλοίου, ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών και οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο συνιστούν «πρόδηλες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός».

«Ανοιχτό παράθυρο» με δυσπιστία



Σε πιο ήπιους τόνους, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, εμφανίστηκε υπέρ της αξιοποίησης κάθε διπλωματικής οδού για τη μείωση της έντασης.



Ωστόσο, έσπευσε να τονίσει ότι η δυσπιστία απέναντι στις ΗΠΑ αποτελεί «αδιαμφισβήτητη αναγκαιότητα», αποτυπώνοντας το κλίμα επιφυλακτικότητας που επικρατεί στην Τεχεράνη.



Πίεση χρόνου και εύθραυστη εκεχειρία



Οι εξελίξεις έρχονται σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς η προσωρινή κατάπαυση του πυρός, διάρκειας δύο εβδομάδων, πλησιάζει στη λήξη της.

Διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι οι διαφωνίες παραμένουν έντονες, ενώ η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω από τη στρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ, όπου - σύμφωνα με ιρανικές πηγές - η παρουσία και οι κινήσεις των ΗΠΑ επηρεάζουν άμεσα τις διαπραγματεύσεις.



Σκηνικό αυξανόμενης έντασης



Το αδιέξοδο στις συνομιλίες, η επιμονή σε «κόκκινες γραμμές» και η έλλειψη εμπιστοσύνης συνθέτουν ένα εύθραυστο γεωπολιτικό τοπίο.



Με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί στενά, το βασικό ερώτημα παραμένει αν οι δύο πλευρές θα επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ή αν η περιοχή θα οδηγηθεί σε νέα φάση έντασης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ/Reuters/SkyNews