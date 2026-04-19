Τραμπ: «Χτυπήσαμε και ελέγχουμε φορτηγό πλοίο του Ιράν στον Κόλπο του Ομάν»

Την αναχαίτιση ιρανικού φορτηγού πλοίου στον Κόλπο του Ομάν ανακοίνωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι το πλοίο επιχείρησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό και τελικά τέθηκε υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών.



Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε ότι το φορτηγό πλοίο TOUSKA, μήκους σχεδόν 274 μέτρα και βάρους σχεδόν όσο ένα αεροπλανοφόρο, επιχείρησε να περάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβληθεί από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον ίδιο, το αντιτορπιλικό USS Spruance του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, εξοπλισμένο με κατευθυνόμενα βλήματα, αναχαίτισε το TOUSKA στον Κόλπο του Ομάν και τους έδωσε σαφή προειδοποίηση να σταματήσουν.



Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το πλήρωμα του πλοίου δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές, με αποτέλεσμα το αμερικανικό πολεμικό πλοίο να προχωρήσει σε ενέργεια που, όπως ανέφερε, προκάλεσε ζημιές στο μηχανοστάσιο, ακινητοποιώντας το σκάφος: «Το ιρανικό πλήρωμα αρνήθηκε να υπακούσει, οπότε το πλοίο του ναυτικού μας το σταμάτησε αμέσως, ανοίγοντας μια τρύπα στο μηχανοστάσιο» ανέφερε χαρακτηριστικά.



Σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση, το πλοίο βρίσκεται υπό την επιτήρηση των Αμερικανών πεζοναυτών, το οποίο, όπως επισημαίνεται, βρίσκεται υπό κυρώσεις του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών λόγω προηγούμενης εμπλοκής σε παράνομες δραστηριότητες.



«Έχουμε την πλήρη επιτήρηση του πλοίου και εξετάζουμε τι υπάρχει στο κατάστρωμα» κατέληξε στην ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η ανάρτηση Τραμπ

Σήμερα, ένα φορτηγό πλοίο με ιρανική σημαία με το όνομα TOUSKA, μήκους σχεδόν 900 ποδιών και βάρους σχεδόν όσο ένα αεροπλανοφόρο, προσπάθησε να περάσει από το Ναυτικό μας Αποκλεισμό, και δεν πήγε καλά γι' αυτούς. Το αντιτορπιλικό USS SPRUANCE του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ αναχαίτισε το TOUSKA στον Κόλπο του Ομάν και τους έδωσε εύλογη προειδοποίηση να σταματήσουν. Το ιρανικό πλήρωμα αρνήθηκε να ακούσει, οπότε το πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού μας τους σταμάτησε αμέσως ανοίγοντας μια τρύπα στο μηχανοστάσιο. Αυτή τη στιγμή, οι πεζοναύτες των ΗΠΑ έχουν την επιτήρηση του πλοίου. Το TOUSKA τελεί υπό κυρώσεις του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ λόγω του προηγούμενου ιστορικού παράνομης δραστηριότητάς του. Έχουμε την πλήρη επιτήρηση του πλοίου και βλέπουμε τι υπάρχει πάνω του! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ