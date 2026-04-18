Φρουροί της Επανάστασης: «Κλειστά από σήμερα τα Στενά του Ορμούζ - Στόχος μας όποιος πλησιάζει»

Στο νέο μήνυμα, που μεταδόθηκε από την ιρανική τηλεόραση το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά από το απόγευμα του Σαββάτου μέχρι την άρση του αποκλεισμού των ΗΠΑ κατά των ιρανικών πλοίων.



Νωρίτερα, τα ίδια μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν άλλο μήνυμα των Φρουρών της Επανάστασης, με το οποίο διατάζουν τα πλοία να μην απομακρύνονται από τα αγκυροβόλια τους, προειδοποιώντας τα ταυτόχρονα ότι αν πλησιάσουν τα Στενά του Ορμούζ, αυτό θα θεωρηθεί συνεργασία με τον «Εχθρό».



Παράλληλα οι Φρουροί της Επανάστασης, λένε ότι τα πλοία και οι ιδιοκτήτες τους θα πρέπει να ακολουθούν τις ειδοποιήσεις που εκδίδονται από το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης και ότι οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ «δεν έχουν καμία εγκυρότητα».



Ο τοπικός διοικητής του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, όπως μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση, δήλωσε ότι οποιοδήποτε πλοίο αγνοήσει τις προειδοποιήσεις στα Στενά του Ορμούζ θα στοχοποιηθεί. Δήλωσε επίσης ότι το Ναυτικό των ΗΠΑ θα δεχθεί «σκληρό πλήγμα» αν επιτεθεί σε ιρανικά πλοία.

Έκτακτη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο

Διαπιστώνοντας την σοβαρότητα της κατάστασης ωστόσο, ο Τραμπ συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη κορυφής, σε υπουργικό επίπεδο.



Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε στο «δωμάτιο κρίσης» του όλους τους υψηλόβαθμους αξιωματούχους (τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ και τον υπουργό Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, ο Στιβ Γουίτκοφ, ο διευθυντής της CIA Τζον Ράντκλιφ και η επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς), για να δουν πως θα απαντήσουν στη κίνηση της Τεχεράνης.



Ο Τραμπ παρά τις σημερινές εξελίξεις περιμένει να υπάρξει συμφωνία τα επόμενα 24ωρα, επιμένοντας στην άποψη ότι οι συνομιλίες που υπάρχουν με το Ιράν, είναι σε καλό δρόμο.



To Ιράν έχει παραλάβει στα χέρια του νέα πρόταση από το Πακιστάν για μια εκεχειρία με τις ΗΠΑ, καθώς μένουν μόλις τρεις ημέρες για την λήξη της εν ενεργεία εκεχειρίας.

WSJ: Καταδρομικές επιχειρήσεις σε πλοία του Ιράν

Ο αμερικανικός στρατός ετοιμάζεται τις επόμενες ημέρες να επιβιβαστεί σε πετρελαιοφόρα που συνδέονται με το Ιράν και να κατασχέσει εμπορικά πλοία σε διεθνή ύδατα, αναφέρει σε σχετικό δημοσίευμα της η Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους.



Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ΗΠΑ επεκτείνουν την εκστρατεία τους σε ολόκληρο τον κόσμο στοχεύοντας πλοία που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο εκτός του Περσικού Κόλπου, καθώς και πλοία που μεταφέρουν όπλα που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν το Ιράν.



Ο σχεδιασμός έρχεται καθώς ο ιρανικός στρατός συνεχίζει να σφίγγει τον έλεγχο του στα Στενά του Ορμούζ, με επιθέσεις σε πολλά εμπορικά πλοία το Σάββατο, καθώς όπως δήλωσε η Τεχεράνη διατηρεί τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.



Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν τις ναυτιλιακές εταιρείες σε αναστάτωση την επομένη της δήλωσης του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος ανακοίνωσε ότι το στενό ήταν πλήρως ανοιχτό στην διέλευση εμπορικών πλοίων, μια ανακοίνωση που χαιρέτισε ο Πρόεδρος Τραμπ.

Χτυπήθηκαν δύο πλοία

Ναυτιλιακές πηγές τόνισαν ότι τουλάχιστον δύο πλοία ανέφεραν πως δέχθηκαν πυρά, ενώ επιχειρούσαν να διασχίσουν τον πορθμό. Στο Μουμπάι, μια ινδική κυβερνητική πηγή δήλωσε στο Ρόιτερς πως η Ινδία κάλεσε για εξηγήσεις τον πρέσβη του Ιράν, αφού ένα τάνκερ με σημαία Ινδίας που μετέφερε αργό πετρέλαιο δέχθηκε επίθεση ενώ επιχειρούσε να διασχίσει το Στενό.

Στην Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι ΗΠΑ έχουν «πολύ καλές συνομιλίες» με το Ιράν, ωστόσο η Τεχεράνη ήθελε να κλείσει ξανά το Στενό. Υπογράμμισε πως το Ιράν δεν μπορεί να εκβιάσει τις ΗΠΑ.

Ορισμένα εμπορικά πλοία έλαβαν μηνύματα μέσω ασυρμάτων από το ιρανικό πολεμικό ναυτικό που τους έλεγαν πως σε κανένα πλοίο δεν επιτρέπεται ο διάπλους από το Ορμούζ, είπαν στο Ρόιτερς πηγές από τις αρχές ασφαλείας της ναυσιπλοΐας και ναυτιλιακές πηγές, ανατρέποντας τις ενδείξεις νωρίτερα σήμερα πως η κυκλοφορία θα μπορούσε να επαναληφθεί.

Τουλάχιστον δύο τάνκερ αναφέρθηκε πως δέχθηκαν πυρά, καθώς επιχειρούσαν να διασχίσουν τον πορθμό, είπαν οι πηγές.

Νωρίτερα, ιστότοποι παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων έδειξαν οκτώ δεξαμενόπλοια να διασχίζουν το στενό πέρασμα στην πρώτη μεγάλη μετακίνηση πλοίων από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν πριν από εβδομάδες.