«Δεν υπάρχει νέα ημερομηνία για συνομιλίες», λέει το Ιράν - Πυρά δέχονται πλοία στα Στενά του Ορμούζ

Κλιμακώνεται ξανά η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Μέση Ανατολή, μετά και την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι τα Στενά του Ορμούζ κλείνουν ξανά εφόσον ο Τραμπ επιλέγει να συνεχίσει τον ναυτικό αποκλεισμό στην περιοχή.

Τουλάχιστον δύο εμπορικά πλοία ανέφεραν ότι δέχτηκαν πυρά καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ το Σάββατο (18/4), σύμφωνα με τρεις πηγές από το χώρο της ναυτιλίας που επικαλείται το Reuters.

Two vessels were reportedly fired upon while attempting to cross the Strait of Hormuz



According to Reuters, the incident involved two commercial ships, though their nationalities were not disclosed.



Meanwhile, the United Kingdom Maritime Trade Operations said two boats from the…

Ορισμένα εμπορικά πλοία έλαβαν ραδιοφωνικό μήνυμα από το ιρανικό ναυτικό ότι το κρίσιμο ενεργειακό πέρασμα είχε κλείσει ξανά και ότι δεν επιτρεπόταν η διέλευση πλοίων, ανέφεραν ναυτιλιακές πηγές.

Χάρτης ναυσιπλοΐας που δείχνει τη σημερινή κίνηση πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους του κόσμου, από όπου περνά περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου (IMAGO / MiS)

Νωρίτερα, συστήματα παρακολούθησης ναυσιπλοΐας έδειχναν μια νηοπομπή οκτώ δεξαμενόπλοιων να διασχίζει το πέρασμα, στην πρώτη σημαντική κίνηση πλοίων από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν από τις 28 Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, το Ιράν δήλωσε στη συνέχεια ότι επαναφέρει αυστηρούς στρατιωτικούς ελέγχους στη στενή αυτή δίοδο, η οποία πριν από τον πόλεμο αποτελούσε δρόμο για περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου, καθώς οι ΗΠΑ επιμένουν να διατηρούν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Επίσης, σε ένα προκλητικό μήνυμα που ανάρτησε στο κανάλι του στο Telegram, ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε ότι το ιρανικό ναυτικό είναι έτοιμο να επιφέρει «νέες πικρές ήττες» στους εχθρούς του.

«Παραβίασαν την εκεχειρία»

Η σκληρή ρητορική του Ιράν εισήγαγε νέα αβεβαιότητα γύρω από τη σύγκρουση, αυξάνοντας τον κίνδυνο οι μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω των Στενών να παραμείνουν σε κρίση, τη στιγμή που η Ουάσιγκτον εξετάζει αν θα παρατείνει την εύθραυστη εκεχειρία.

Σε εντελώς διαφορετικό κλίμα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει λίγες ώρες νωρίτερα ότι υπάρχουν «αρκετά καλά νέα» σχετικά με το Ιράν και ότι η συμφωνία είναι πολύ κοντά, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι οι εχθροπραξίες θα μπορούσαν να ξαναρχίσουν χωρίς ειρηνευτική συμφωνία έως την Τετάρτη, όταν λήγει η περίοδος συμφωνημένης εκεχειρίας.

Το Ιράν είχε ανακοινώσει την προσωρινή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ μετά από ξεχωριστή συμφωνία 10ήμερης εκεχειρίας, ακολουθώντας τη συμφωνία Ισραήλ και Λιβάνου την Πέμπτη (16/4).

Ωστόσο, το Σάββατο η διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν δήλωσε ότι η διέλευση από τα Στενά επανέρχεται σε καθεστώς αυστηρού στρατιωτικού ελέγχου, επικαλούμενη αυτό που χαρακτήρισε ως επανειλημμένες παραβιάσεις από τις ΗΠΑ και πράξεις «πειρατείας» υπό το πρόσχημα αποκλεισμού.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού ανέφερε ότι το Ιράν είχε προηγουμένως συμφωνήσει, «με καλή πίστη», στη διαχειριζόμενη διέλευση περιορισμένου αριθμού δεξαμενόπλοιων και εμπορικών πλοίων μετά από διαπραγματεύσεις, αλλά τόνισε ότι οι συνεχιζόμενες ενέργειες των ΗΠΑ ανάγκασαν την Τεχεράνη να επαναφέρει αυστηρότερους ελέγχους στη ναυσιπλοΐα.

«Τοπίο στην ομίχλη» οι διαπραγματεύσεις

Εντελώς αβέβαιο είναι αν θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις τις επόμενες μέρες.

«Φαίνεται ότι τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλά στη Μέση Ανατολή με το Ιράν», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Air Force One, επιστρέφοντας στην Ουάσινγκτον από το Φοίνιξ της Αριζόνα την Παρασκευή. «Διαπραγματευόμαστε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Περιμένω ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Πολλά από αυτά έχουν ήδη διαπραγματευτεί και συμφωνηθεί».

«Το βασικό είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δεν μπορείς να επιτρέψεις στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, και αυτό υπερισχύει όλων των άλλων», σημείωσε.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι ενδέχεται να τερματίσει την εκεχειρία με το Ιράν εάν δεν επιτευχθεί μακροπρόθεσμη συμφωνία πριν από τη λήξη της την Τετάρτη, προσθέτοντας ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ θα συνεχιστεί.

Την ίδια ώρα, η πίεση για τερματισμό του πολέμου είναι έντονη στο εσωτερικό των ΗΠΑ, καθώς οι Ρεπουμπλικανοί του Τραμπ υπερασπίζονται οριακές πλειοψηφίες στο Κογκρέσο ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, με υψηλές τιμές βενζίνης στις ΗΠΑ, αυξανόμενο πληθωρισμό και πτώση των ποσοστών δημοφιλίας του Αμερικανού προέδρου.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Reuters ότι πιθανότατα θα υπάρξουν περισσότερες άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ αυτό το Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, ορισμένοι διπλωμάτες ανέφεραν ότι αυτό είναι απίθανο, λόγω των δυσκολιών οργάνωσης συνάντησης στο Ισλαμαμπάντ, όπου αναμένεται να διεξαχθούν οι συνομιλίες.

«Δεν έχει οριστεί ημερομηνία για συνομιλίες»

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει το πρακτορείο Tasnim από αρμόδιες αρχές του Ιράν, η Τεχεράνη μέχρι στιγμής δεν έχει συμφωνήσει στον επόμενο γύρο συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λόγω της ανακοίνωσης του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, καθώς και εξαιτίας των υπερβολικών απαιτήσεων των ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες συνεχίστηκαν και στην πρόσφατη ανταλλαγή μηνυμάτων.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το Ιράν έχει καταστήσει σαφές ότι η αποφυγή υπερβολικών απαιτήσεων από τις ΗΠΑ αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συνέχιση των συνομιλιών. Διαφορετικά, δεν επιθυμεί να σπαταλήσει χρόνο σε παρατεταμένες και μη παραγωγικές διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες του Tasnim, η θέση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν έχει διαβιβαστεί σε Αμερικανούς αξιωματούχους μέσω του Πακιστάν.

Αμερικανικός στρατός των ΗΠΑ: «Ελέγχουμε πλήρως τα Στενά»

Η κεντρική διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ (Centcom) δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, υποστηρίζοντας ότι 23 πλοία έχουν συμμορφωθεί με τις εντολές τους να επιστρέψουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, η ανακοίνωση ακολούθησε την προηγούμενη δήλωση του Ιράν ότι έχει επαναφέρει «αυστηρό έλεγχο» στα Στενά του Ορμούζ, εν μέσω του συνεχιζόμενου αμερικανικού αποκλεισμού.

Η Centcom ανέφερε ότι από την έναρξη του αποκλεισμού τη Δευτέρα, «23 πλοία έχουν συμμορφωθεί με τις οδηγίες των αμερικανικών δυνάμεων να αλλάξουν πορεία».

«Οι αμερικανικές δυνάμεις επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό σε πλοία που εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές», τόνισε η διοίκηση του αμερικανικού στρατού.

Επίσης, ανέφερε ότι ελικόπτερα Apache «πετούν μέσα και γύρω από τα Στενά, παρέχοντας ορατή παρουσία προς υποστήριξη της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας».