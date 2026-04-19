Οργιάζουν οι θεωρίες συνωμοσίας για τον θάνατο 11 επιστημόνων στις ΗΠΑ: Η ιστορία του καθενός

Έντονη συζήτηση που ξεπερνά τα σύνορα των ΗΠΑ αλλά και «έκρηξη» των θεωριών συνωμοσίας, έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες η έρευνα για τον θάνατο 11 επιστημόνων στη χώρα, οι οποίοι εργάζονταν σε κρίσιμους τομείς έρευνας, όπως το Διάστημα και η πυρηνική τεχνολογία.

Οι 11 επιστήμονες έχασαν τη ζωή τους ή εξαφανίστηκαν ανά διαστήματα από το 2024 μέχρι σήμερα, με κάποιους να υποστηρίζουν ότι τα περιστατικά συνδέονται και υπάρχουν συμφέροντα που θέλησαν είτε να σταματήσουν την έρευνά τους για συγκεκριμένα ζητήματα είτε να αποκρύψουν σημαντικές ανακαλύψεις ή πληροφορίες.

🚨BREAKING: 11 Scientists & Experts Tied to NASA, Los Alamos, Nuclear & Space Programs: Dead or Missing (2022–2026)

• Amy Eskridge (exotic propulsion) – June 11, 2022: DEAD



• Michael David Hicks (NASA JPL) – July 30, 2023: DEAD



• Frank Maiwald (NASA JPL) – July 4, 2024:… pic.twitter.com/Mwe89ujrqn — Dear Patriot (@Dear_Patriot) April 17, 2026

Το τελευταίο «κύμα» συνωμοσιολογίας πυροδοτείται και από την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου -δια στόματος της εκπροσώπου του Τραμπ, Κάρολαιν Λέβιτ- ότι θα πραγματοποιηθεί έρευνα σε εθνικό επίπεδο για το αν τα περιστατικά αυτά συνδέονται μεταξύ τους.

Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την υπόθεση «εξαιρετικά σοβαρή» και δήλωσε ότι συμμετείχε σε σύσκεψη για το θέμα, την Πέμπτη (16/4), προαναγγέλλοντας αποτελέσματα στην έρευνα «σε μιάμιση εβδομάδα».

Ποιοι είναι όμως οι 11 επιστήμονες, με ποιον τρόπο έχασαν τη ζωή τους ή εξαφανίστηκαν και τι υποστηρίζουν οι διάφορες θεωρίες;

Ακολουθεί μια σύντομη παρουσίαση όλων των περιστατικών, σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο FOX11.

Monica Jacinto Reza

Αγνοείται από τις 22 Ιουνίου 2025.

Η Reza ήταν αεροδιαστημική μηχανικός και ειδικός στην επεξεργασία υλικών, που εργάστηκε τόσο στο Jet Propulsion Laboratory (JPL) της NASA στην Πασαντίνα του Λος Άντζελες όσο και στην Aerojet Rocketdyne. Ήταν γνωστή για την ανάπτυξη και κατοχύρωση -με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας- ενός εξειδικευμένου τύπου μετάλλου που χρησιμοποιείται στην κατασκευή πυραύλων.

Η Reza εξαφανίστηκε ενώ έκανε πεζοπορία με έναν φίλο της κοντά στο όρος Waterman, στο Εθνικό Δάσος Angeles. Σύμφωνα με τον συνοδό της, βρίσκονταν σε απόσταση περίπου 9 μέτρων όταν αντάλλαξαν βλέμματα. Εκείνη χαμογέλασε και χαιρέτησε για να δείξει ότι ήταν καλά. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όταν ο φίλος της ξανακοίταξε, είχε εξαφανιστεί.

Παρά τις εκτεταμένες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, το σώμα της δεν βρέθηκε ποτέ. Οι ερευνητές σημείωσαν ότι το επαγγελματικό της παρελθόν διασταυρωνόταν με άλλες υποθέσεις εξαφανισμένων προσώπων στον ίδιο τομέα, συμπεριλαμβανομένου ενός πρώην συναδέλφου της, του απόστρατου υποστράτηγου της Πολεμικής Αεροπορίας William «Neil» McCasland, ο οποίος είχε επιβλέψει έργα που σχετίζονταν με την έρευνά της.

Carl Grillmair

Έχασε τη ζωή του στις 16 Φεβρουαρίου 2026.

Ο Grillmair ήταν ένας καταξιωμένος αστροφυσικός 67 ετών στο Κέντρο Επεξεργασίας και Ανάλυσης Υπέρυθρων (IPAC) του Caltech, το οποίο συνεργάζεται με τη NASA. Ήταν γνωστός για την ανακάλυψη νερού σε έναν μακρινό εξωπλανήτη και για την έρευνά του στη σκοτεινή ύλη και σις γαλαξιακές δομές, χρησιμοποιώντας το διαστημικό τηλεσκόπιο Spitzer.

Πυροβολήθηκε θανάσιμα στη βεράντα του σπιτιού του στο Llano, στην κοιλάδα Antelopeς την Καλιφόρνια.

Οι Αρχές συνέλαβαν τον 29χρονο Freddy Snyder για τον θανάσιμο πυροβολισμό και μια κοντινή κλοπή αυτοκινήτου. Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι ο Snyder είχε συλληφθεί μήνες νωρίτερα για παράνομη είσοδο στην ιδιοκτησία του Grillmair, ενώ ήταν οπλισμένος με τουφέκι, αν και συγκεκριμένο κίνητρο για τη δολοφονία δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Michael David Hicks

Πέθανε στις 30 Ιουλίου 2023.

Κάτοικος του Sunland, ο Hicks ήταν έμπειρος ερευνητής στη NASA για 24 χρόνια (1998 - 2022). Ήταν ιδιαίτερα σεβαστός επιστήμονας στη Φυσική με εξειδίκευση στις ιδιότητες των κομητών και των αστεροειδών.

Συμμετείχε σε επιστημονικές ομάδες υψηλού κύρους, όπως το πρόγραμμα DART (η αποστολή που κατάφερε να εκτρέψει έναν αστεροειδή), το πρόγραμμα Near Earth Asteroid Tracking (NEAT) και η αποστολή Dawn.

Ο Hicks πέθανε σε ηλικία 59 ετών. Η αιτία θανάτου του δεν δημοσιοποιήθηκε ποτέ.

Frank Maiwald

Πέθανε στις 4 Ιουλίου 2024.

Ο Maiwald ήταν 61 ετών και βασικός ερευνητής στο JPL της ΝASA. Ήταν ένας ιδιαίτερα εξειδικευμένος μηχανικός που σχεδίαζε κρίσιμα όργανα για διαστημικές αποστολές.

Την περίοδο του θανάτου του εργαζόταν στην αποστολή Surface Biology and Geology (SBG), σχεδιάζοντας ένα όργανο VSWIR (Ορατού έως Βραχέος Υπέρυθρου Φάσματος) για τη χαρτογράφηση του «ζωντανού χρώματος» της Γης.

Είχε επίσης εργαστεί σε προγράμματα που βοηθούσαν αστροναύτες να εντοπίζουν ενδείξεις ζωής σε «παγωμένα» φεγγάρια όπως η Ευρώπη και ο Εγκέλαδος.

Ο Maiwald πέθανε στο Λος Άντζελες στις 4 Ιουλίου 2024. Η αιτία θανάτου του δεν δημοσιοποιήθηκε ποτέ.

Amy Eskridge

Η Eskridge πέθανε στις 11 Ιουνίου 2022 στο Huntsville της Αλαμπάμα. Αν και οι Αρχές χαρακτήρισαν επίσημα τον θάνατό της ως αυτοπροκληθέν τραύμα από πυροβολισμό, αρκετοί παράγοντες έχουν τροφοδοτήσει τη συνεχιζόμενη δημόσια συζήτηση και την «έντονη εξέταση» της υπόθεσης.

Σε συνεντεύξεις και podcast πριν από τον θάνατό της (ιδίως το 2020 και το 2021), η Eskridge ισχυριζόταν ότι η ίδια και η ομάδα της υφίσταντο παρενόχληση και «ψυχολογικό πόλεμο» με στόχο να σταματήσει η εργασία της πάνω στην αντιβαρύτητα και την εξωτική φυσική στο Institute for Exotic Science.

Nuno Loureiro

Ο Loureiro πέθανε στις 15 Δεκεμβρίου 2025. Πυροβολήθηκε θανάσιμα στο σπίτι του στο Brookline της Μασαχουσέτης, σε μια επίθεση που οι Αρχές συνέδεσαν με ύποπτο ο οποίος είχε διαπράξει και μαζικό πυροβολισμό στο Πανεπιστήμιο Brown λίγες ημέρες νωρίτερα.

Ο βασικός ύποπτος, Claudio Manuel Neves Valente, βρέθηκε νεκρός από τραύμα που προκάλεσε ο ίδιος στον εαυτό του, τρεις ημέρες αργότερα στο New Hampshire.

Ο Loureiro ήταν διευθυντής του Κέντρου Επιστήμης Πλάσματος και Σύντηξης του MIT και παγκοσμίου φήμης ειδικός στην πυρηνική σύντηξη και τη μαγνητική επανασύνδεση.

Jason Thomas

Ο Thomas, επιστήμονας και διευθυντής στη Novartis, εξαφανίστηκε από το σπίτι του στο Wakefield της Μασαχουσέτης τον Δεκέμβριο του 2025.

Το σώμα του εντοπίστηκε στη λίμνη Quannapowitt τον Μάρτιο του 2026, τρεις μήνες μετά την εξαφάνισή του.

Η αστυνομία δεν εντόπισε ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Υποστράτηγος William «Neil» McCasland

Ο απόστρατος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, γνωστός για την ηγεσία του στο Ερευνητικό Εργαστήριο της Πολεμικής Αεροπορίας (AFRL) στο Albuquerque του Νέου Μεξικού, εξαφανίστηκε από το σπίτι του στις 27 Φεβρουαρίου 2026.

Το κινητό του τηλέφωνο, τα γυαλιά οράσεως και οι φορητές συσκευές του βρέθηκαν στο σπίτι, ενώ έλειπαν τα ορειβατικά του παπούτσια, το πορτοφόλι και ένα περίστροφο.

Ο McCasland είχε συνδεθεί με έρευνες για άγνωστα εναέρια φαινόμενα (UAP) σε δημοσιεύσεις του WikiLeaks το 2016.

Melissa Casias

Διοικητική υπάλληλος με διαβάθμιση ασφαλείας στο Εθνικό Εργαστήριο Los Alamos στο Νέο Μεξικό, εξαφανίστηκε στις 26 Ιουνίου 2025 αφού εθεάθη να περπατά μόνη της στην κομητεία Taos.

Αν και το αυτοκίνητο και τα προσωπικά της αντικείμενα βρέθηκαν στο σπίτι της, οι συγγενείς της, ανέφεραν ότι τόσο το προσωπικό όσο και το επαγγελματικό της τηλέφωνο είχαν επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Η οικογένειά της επιμένει ότι η εξαφάνισή δεν ήταν εκούσια.

Anthony Chavez

Ο Chavez, συνταξιούχος που είχε επίσης εργαστεί στο Εθνικό Εργαστήριο Los Alamos, εξαφανίστηκε στις 8 Μαΐου 2025.

Στο σπίτι του βρέθηκαν το πορτοφόλι, τα κλειδιά και άλλα προσωπικά αντικείμενα, ενώ το αυτοκίνητό του ήταν κλειδωμένο στο γκαράζ χωρίς ενδείξεις διάρρηξης ή πάλης.

Εργαζόταν επί δεκαετίες στο εργαστήριο, πριν συνταξιοδοτηθεί το 2017.

Steven Garcia

Ο Garcia, εργολάβος της κυβέρνησης με υψηλού επιπέδου διαβάθμιση στο Kansas City National Security Campus, αγνοείται από τις 28 Αυγούστου 2025, όταν έφυγε από το σπίτι του στο Albuquerque.

Αν και αρχικά η αστυνομία υπέθεσε ότι ίσως αποτελούσε κίνδυνο για τον εαυτό του, πηγές κοντά στην υπόθεση αμφισβήτησαν ότι αντιμετώπιζε ψυχική αστάθεια.

Η υπόθεση ξεχωρίζει λόγω της εγγύτητάς του με τον επίσης αγνοούμενο McCasland και της πρόσβασής του σε ευαίσθητα στοιχεία του πυρηνικού οπλοστασίου των ΗΠΑ.