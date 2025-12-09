«Ο Τραμπ έχει ενημέρωση για εξωγήινους που ζουν ανάμεσά μας»: Τι λέει πληροφοριοδότης για τα UFO

«Πλήρη ενημέρωση» για όσα η κυβέρνηση των ΗΠΑ κρατά μυστικά σχετικά με τα UFO και την εξωγήινη ζωή που υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους φέρεται να έχει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με όσα δηλώνει ο πληροφοριοδότης και απόστρατος ταγματάρχης της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, Ντέιβιντ Γκρους.

Σε συνέντευξή του, σύμφωνα με την Daily Mail, ο Γκρους ισχυρίστηκε ότι ο Τραμπ έχει λάβει αναφορές για διαστημόπλοια που έχουν συντριβεί και μη ανθρώπινα λείψανα που έχουν ανακτηθεί από την Αμερική, για την προέλευση αυτών των όντων και τις προθέσεις τους.

Ο ίδιος σήμερα είναι σύμβουλος της ομάδας εργασίας UAP του Κογκρέσου, της ομάδας που συστάθηκε το 2023 και ασχολείται με τη θεσμική διερεύνηση των Αγνώστου Ταυτότητας Φαινομένων («Unidentified Anomalous Phenomena») και των στοιχείων που υπάρχουν στο αμερικανικό κράτος για αυτά.

Όπως τόνισε ο Ντέιβιντ Γκρους, ο Τραμπ θα μπορούσε σύντομα να γίνει ο «πιο σημαντικός ηγέτης στην παγκόσμια ιστορία» αποκαλύπτοντας δημόσια όσα η Αμερική έχει κρατήσει κρυμμένα για τους εξωγήινους.

«Τα μέλη της σημερινής κυβέρνησης γνωρίζουν πολύ καλά αυτή την πραγματικότητα. Σίγουρα, ο νυν πρόεδρος είναι πολύ καλά ενημερωμένος για αυτό το θέμα», δήλωσε ο Γκρους στο Fox News.

Μέχρι στιγμής, οι προηγούμενες ηγεσίες στον Λευκό Οίκο, ο αμερικανικός στρατός, ακόμα και η NASA έχουν αρνηθεί ότι οι άνθρωποι έχουν έρθει σε επαφή με εξωγήινη ζωή ή έχουν ανακτήσει ποτέ εξωγήινη τεχνολογία από συντριβέντα UFO.

Δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ, δημοσίως, πραγματικά στοιχεία που να υποστηρίζουν τις ιστορίες αμέτρητων πολιτών, επιστημόνων και στρατιωτικού προσωπικού στη διάρκεια των δεκαετιών, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι έχουν δει ή αλληλεπιδράσει με όντα από έναν άλλο κόσμο.

«Είδα και φωτογραφίες»

Ωστόσο, ο Γκρους υποστήριξε ότι ο στρατός των ΗΠΑ όχι μόνο έχει ανακτήσει UFO και σώματα εξωγήινων, αλλά ο ίδιος προσωπικά είδε αναφορές, δεδομένα, ακόμη και φωτογραφίες μη ανθρώπινων σωμάτων.

Ο πληροφοριοδότης φέρεται επίσης να είπε σε μέλη του Κογκρέσου ότι ο Τραμπ ενημερώθηκε, ακόμη και κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, για την ύπαρξη πολλαπλών εξωγήινων φυλών και για το πώς ένα είδος διασταυρώνεται με ανθρώπους.



Ο Γκρους πέρασε 14 χρόνια στην Πολεμική Αεροπορία πριν εργαστεί ως αξιωματικός πληροφοριών για το Εθνικό Γραφείο Αναγνώρισης (NRO), το οποίο κατασκευάζει δορυφόρους επιτήρησης για το Πεντάγωνο.

Από το 2019 έως το 2021, εκπροσώπησε το NRO στην Ομάδα Εργασίας UAP, αλλά τελικά έγινε πληροφοριοδότης αφού φέρεται να έμαθε ότι στοιχεία της κυβέρνησης των ΗΠΑ είχαν εμποδίσει την εποπτεία του Κογκρέσου σε θέματα που σχετίζονται με εξωγήινους.

Το 2023, κατέθεσε ενώπιον του Κογκρέσου, ισχυριζόμενος ότι μυστικές κυβερνητικές υπηρεσίες διεξήγαγαν προγράμματα ανάκτησης UFO και αντίστροφης μηχανικής για δεκαετίες.

Όταν ρωτήθηκε αν θα αποχαρακτηρίσει τα αρχεία για εξωγήινους στο podcast Lex Fridman τον Σεπτέμβριο του 2024, ο Γκρους, τότε υποψήφιος με τον Τραμπ, υπογράμμισε: «Σίγουρα, θα το κάνω αυτό. Θα το έκανα αυτό. Θα ήθελα πολύ να το κάνω. Πρέπει να το κάνω».

Οι «φυλές» των εξωγήινων

Μάλιστα, ο Έρικ Μπέρλισον, βουλευτής του Μιζούρι με τους Ρεπουμπλικάνους, προχώρησε ακόμα περισσότερο, επαναλαμβάνοντας προηγούμενες δηλώσεις του Γκρους. Αποκάλυψε την υποτιθέμενη ύπαρξη τουλάχιστον τεσσάρων εξωγήινων ειδών, για τα οποία οι άνθρωποι γνωρίζουν κρυφά.

Ο Μπέρλισον πρόσθεσε ότι ο Γκρους είχε ενημερώσει τον πρόεδρο για την ύπαρξη μιας φυλής γνωστής ως «Νορδικοί», οι οποίοι έχουν γενικά ανθρώπινη εμφάνιση, με ανοιχτόχρωμο δέρμα και ξανθά μαλλιά, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει υβρίδια εξωγήινων-ανθρώπων.

«(Ο Γκρους) είπε ότι οι Νορδικοί εξωγήινοι είναι μερικές εκατοντάδες χρόνια πιο προηγμένοι από εμάς, αλλά δεν είναι υπερπροηγμένοι», είπε ο Μπέρλισον κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο X στις 27 Ιουνίου.

«Λέει ότι υπάρχουν εξωγήινοι που είναι διασταυρώσεις, οι οποίες ζουν στον κόσμο», πρόσθεσε ο βουλευτής, σημειώνοντας ότι ο Γκρους δεν είχε απάντηση όταν ρωτήθηκε πώς οι άνθρωποι θα μπορούσαν να καταλάβουν αν κάποιος ήταν εξωγήινο υβρίδιο.

Ο Μπέρλισον, ο οποίος διόρισε τον Γκρους στην επιτροπή UAP της κυβέρνησης, πρόσθεσε ότι ο βετεράνος της Πολεμικής Αεροπορίας περιέγραψε μια άλλη εξωγήινη φυλή που ονομάζεται «Γκρίζοι» ως χιλιάδες χρόνια πιο προηγμένη από τους ανθρώπους.

Σύμφωνα με τις αναφορές του Γκρους, αυτοί οι εξωγήινοι, οι οποίοι ήταν πιο κοντοί, με γκρι δέρμα και μεγάλα μαύρα μάτια, βρίσκονταν πίσω από περιστατικά με σκάφη που αψηφούν τη βαρύτητα, ενώ ελέγχουν την τεχνολογία χρησιμοποιώντας το μυαλό τους.

Έρχονται ειρηνικά;

Όσο για το αν αυτοί οι εξωγήινοι ήταν ειρηνικοί ή ήρθαν στη Γη με εχθρικές προθέσεις, ο Γκρους αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ έχουν παρατηρήσει μια «μικτή δραστηριότητα».

«Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πλήρως την πρόθεση ορισμένων από τα πλάσματα αυτά και γιατί την επισκέπτονται. Μήπως επειδή έχουμε ενδιαφέρον γενετικό υλικό στη Γη; Είμαστε ένα τουριστικό αξιοθέατο του Jurassic Park για αυτούς», δήλωσε στον Bret Baier του Fox News στις 21 Νοεμβρίου.

Ο Γκρους σημείωσε, ωστόσο, ότι αυτός και άλλοι έχουν αντιμετωπίσει εκφοβισμό και απειλές σωματικής βλάβης για να μην πουν τίποτα για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής, όμως δεν κατονόμασε ποιος κρύβεται πίσω από την συγκάλυψη.

«Απειλήθηκα σωματικά ακόμη και πριν στείλω την έκθεση του γενικού επιθεωρητή της κοινότητας πληροφοριών υπό την προηγούμενη κυβέρνηση», ισχυρίστηκε ο πληροφοριοδότης.

«Έπρεπε στην πραγματικότητα να πάω και να ζητήσω νομική προστασία με αυτόν τον τρόπο επειδή, ξέρετε, ήμουν κυριολεκτικά φοβισμένος τόσο επαγγελματικά όσο και στην προσωπική μου ζωή», τόνισε ο Γκρους.