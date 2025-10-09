Συντριβή αεροπλάνου στην απόρρητη «Περιοχή 51» βαθαίνει το μυστήριο - Έρευνα του FBI

Μυστήριο καλύπτει την ανακοίνωση στις 4 Οκτωβρίου, της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και συγκεκριμένα αξιωματούχων της Αεροπορικής Βάσης Creech στη Νεβάδα, σύμφωνα με την οποία το FBI ερευνά μια πρόσφατη συντριβή αεροσκάφους κοντά στις εγκαταστάσεις της απαγορευμένης ζώνης γύρω από την «Περιοχή 51» στις 23 Σεπτεμβρίου.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του επιστημονικού συντάκτη των ΗΠΑ, Chris Melore, για τη Daily Mail, ενώ η Πολεμική Αεροπορία δήλωσε ότι το σκάφος είχε ανατεθεί στη βάση ως μέρος της 432ης Πτέρυγας, ορισμένοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επεσήμαναν ότι η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) εξέδωσε προσωρινό περιορισμό πτήσεων για «λόγους ασφαλείας», γύρω από την περιοχή για μια ολόκληρη εβδομάδα.

Η θέση του περιορισμού πτήσεων τοποθετούσε το σημείο της συντριβής περίπου 12 μίλια ανατολικά των ορίων ασφαλείας γύρω από την «Περιοχή 51» και περίπου 24 μίλια από την ίδια τη βάση. Ωστόσο, η Πολεμική Αεροπορία αποκάλυψε ότι ακόμη πιο παράξενες δραστηριότητες έλαβαν χώρα μετά την εκκαθάριση του χώρου από το στρατιωτικό προσωπικό, χωρίς να αφήσουν τίποτα που θα μπορούσε να βρει το κοινό.



Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι η περιβόητη βάση συνδέεται εδώ και δεκαετίες με θεωρίες περί εξωγήινης ζωής, με ερευνητές UFO και συνωμοσιολόγους να ισχυρίζονται ότι από τη δεκαετία του 1950 διεξάγονται εκεί μυστικά κυβερνητικά προγράμματα.

Αξιωματούχοι στο Creech δήλωσαν ότι οι ερευνητές βρήκαν ένα «αδρανές σώμα εκπαιδευτικής βόμβας» και ένα κομμάτι από ένα άγνωστο αεροσκάφος στον ίδιο τόπο συντριβής στις 3 Οκτωβρίου, γεγονός που ώθησε τον στρατό να ζητήσει τη συμμετοχή του FBI. Σύμφωνα με τη δήλωση της Πολεμικής Αεροπορίας, οι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι κάποιος αλλοίωσε σκόπιμα τον τόπο της συντριβής μετά την αποχώρηση του στρατού από την έρημο.

Παράλληλα, η Πολεμική Αεροπορία δήλωσε ότι το κομμάτι του αεροσκάφους ήταν πιθανώς ένα πάνελ από αεροπλάνο, αλλά παραδέχτηκε ότι ήταν «άγνωστης προέλευσης».



Ο Joerg Arnu, ερευνητής της «Περιοχής 51» και διαχειριστής της ιστοσελίδας Dreamland Resort, επισκέφθηκε τον τόπο της συντριβής στις 27 Σεπτεμβρίου, χωρίς να βρει τίποτα παρά μόνο μερικά ίχνη από ελαστικά, πιθανώς από στρατιωτικά οχήματα που έψαξαν την έρημο για συντρίμμια.



«Έσπασαν πραγματικά το έδαφος, οπότε είναι αδύνατο να βρεις το σημάδι της πρόσκρουσης», είπε ο Arnu σε ένα βίντεο που τραβήχτηκε από τον υποτιθέμενο τόπο της συντριβής.

Η Πολεμική Αεροπορία σημείωσε ότι «δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες διαθέσιμες αυτή τη στιγμή», αλλά δήλωσε ότι δεν υπήρξαν τραυματίες ή θύματα κατά τη διάρκεια του ανεξήγητου συμβάντος.



Η αεροπορική βάση Creech απέχει λιγότερο από 60 μίλια από τον υποτιθέμενο τόπο της συντριβής και φιλοξενεί την 432η Πτέρυγα, η οποία χειρίζεται οπλισμένα drones MQ-9 Reaper, drones RQ-170 Sentinel και άλλα σκάφη που χρησιμοποιούνται για αποστολές πληροφοριών, επιτήρησης και μάχης.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο ειδήσεων για την άμυνα The War Zone, τα Reaper είναι ο κύριος τύπος αεροσκαφών που φιλοξενούνται στη βάση και χρησιμοποιούνται για κατασκοπεία, παρακολούθηση στόχων και ακόμη και για την εκτόξευση πυραύλων από μακρινή απόσταση.



Χρησιμοποιούνται εδώ και δύο δεκαετίες και δεν είναι ασυνήθιστο να συντρίβονται υπό ορισμένες συνθήκες, όπως λάθη των χρηστών και μηχανικές βλάβες των μη επανδρωμένων, τηλεχειριζόμενων drone.



Οι συνωμοσιολόγοι στο διαδίκτυο επεσήμαναν ότι θα ήταν εξαιρετικά ασυνήθιστο για τους ομοσπονδιακούς αξιωματούχους να κρατήσουν τόσο μυστική την πτώση ενός drone Reaper.



Σημείωσαν ότι το γεγονός ότι οι ομοσπονδιακοί ερευνητές εμφανίστηκαν τόσο γρήγορα, έψαξαν για πλαστά στοιχεία και κράτησαν το περιστατικό εντελώς μυστικό για πάνω από δύο εβδομάδες ήταν ενδείξεις ότι το αεροσκάφος δεν ήταν ένα συνηθισμένο drone.

