Βίντεο από το Artemis II πυροδότησε σενάριο συνωμοσίας ότι η αποστολή είναι ψεύτικη - Τι ισχύει

Το ιστορικό ταξίδι του Artemis ΙΙ στη Σελήνη, η πρώτη επανδρωμένη αποστολή προσέγγισης του φεγγαριού ύστερα από 50 χρόνια, προκάλεσε ρίγη συγκίνησης και μετέφερε στη Γη εικόνες του ουράνιου σώματος που δεν είχαν καταγραφεί ποτέ ξανά.

Ωστόσο, παρά τη συνεχή μετάδοση πληροφοριών και υλικού, δεν έλειψαν και από αυτή τη διαστημική αποστολή οι θεωρίες συνωμοσίας και οι εικασίες ότι η παρουσία των τεσσάρων αστροναυτών στην κάψουλα Orion είναι ψεύτικη και σκηνοθετημένη.

Viral στα κοινωνικά δίκτυα έγινε ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται ένα μικρό παιχνίδι -η επίσημη μασκότ της αποστολής- να αιωρείται μέσα στην κάψουλα όταν κάποια στιγμή μέσα από την εικόνα του φαίνονται γράμματα. «Green screen;;; αυτό είναι από το Artemis live στο YouTube!», έσπευσαν να σχολιάσουν χρήστες στο διαδίκτυο, υπονοώντας προφανώς ότι η διαστημική αποστολή είναι «γυρισμένη» σε κάποιο στούντιο στη Γη.

«Θα συνεχίσουν να πιστεύουν ότι βρίσκονται στη Σελήνη;»

Το βίντεο με το «σφάλμα» συγκέντρωσε πάνω από 1,5 εκατομμύριο προβολές καθώς διαδόθηκε σε παρόμοιες αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, ακολουθώντας μια από τις πιο διαχρονικές θεωρίες συνωμοσίας, ότι η προσελήνωση του Apollo 11 το 1969 ήταν σκηνοθετημένη και έγινε κάπου στην Αμερική.

«Ο κόσμος θα το δει αυτό και θα συνεχίσει να πιστεύει ότι βρίσκονται στη Σελήνη», έγραψε ειρωνικά ένας χρήστης.

Το επίμαχο βίντεο τραβήχτηκε από κινητό, το οποίο κατέγραφε μια live μετάδοση της NASA. Ωστόσο, το αυθεντικό ψηφιακό υλικό της συνέντευξης δεν παρουσιάζει τέτοιου είδους ελαττώματα.

Αναζητήσεις εικόνων στο Google έδειξαν ότι το αρχικό βίντεο μεταδόθηκε ζωντανά στο YouTube από το CNN στις 5 Απριλίου.

Τι ισχύει

Με τίτλο «Το πλήρωμα του Artemis II μιλά ενώ κατευθύνεται προς τη Σελήνη», το βίντεο προέρχεται από την επίσημη ζωντανή μετάδοση της NASA, κατά την τέταρτη ημέρα του ταξιδιού.

Το παραποιημένο βίντεο αντιστοιχεί στο χρονικό σημείο 4:36 της μετάδοσης, αλλά δεν δείχνει κανένα κείμενο να «περνά» μέσα από το αιωρούμενο αντικείμενο.

Το ίδιο υλικό έχει αναρτηθεί και στο κανάλι VideoFromSpace στο YouTube, χωρίς κανένα τέτοιο σφάλμα.

Το παιχνίδι που φαίνεται στο βίντεο είναι η επίσημη μασκότ του Artemis II, με το όνομα «Rise». Το λούτρινο αντικείμενο με το χαμογελαστό πρόσωπο, σχεδιασμένο από ένα παιδί, λειτουργεί ως δείκτης μηδενικής βαρύτητας της αποστολής και είναι εμπνευσμένο από τη χαρακτηριστική εικόνα «Earthrise» από προηγούμενη αποστολή στη Σελήνη.

Μιλώντας στο AFP, ένας ειδικός στην ψηφιακή εγκληματολογία δήλωσε ότι το φαινόμενο οφείλεται σε αποτυχημένη επικάλυψη κειμένου από το τηλεοπτικό κανάλι που αναμετέδιδε το live της NASA. Στην επίσημη live μετάδοση, το λούτρινο παιχνίδι παρέμενε σταθερά συμπαγές.

Ο Hany Farid, συνιδρυτής της GetReal Security και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ, εξήγησε ότι το επίμαχο βίντεο απλώς κατέγραψε «μια αποτυχημένη επικάλυψη κειμένου από τον τηλεοπτικό σταθμό».

«Επειδή βλέπουμε το κείμενο μόνο στο μπλε μέρος του περιστρεφόμενου αντικειμένου, υποθέτω ότι ο τηλεοπτικός σταθμός δεν τοποθέτησε τον μπλε φόντο πάνω στον οποίο θα έπρεπε να εμφανιστεί το κείμενο», ανέφερε ο Farid.

Το πλήρωμα του Artemis II -οι Αμερικανοί Κριστίνα Κοχ, Ριντ Γουάισμαν, Βίκτορ Γκλόβερ και ο Καναδός Τζέρεμι Χάνσεν, έγραψαν ιστορία ως οι πρώτοι άνθρωποι που πέταξαν γύρω από τη Σελήνη μετά από μισό αιώνα, ταξιδεύοντας πιο βαθιά στο διάστημα από ποτέ.

Επιστρέφουν στη Γη με πλούσιες αστρονομικές παρατηρήσεις από ελάχιστα γνωστούς σεληνιακούς κρατήρες, μια ηλιακή έκλειψη και προσκρούσεις μετεωριτών στη Σελήνη, στοιχεία που οι επιστήμονες ελπίζουν ότι θα ανοίξουν νέους δρόμους στην εξερεύνηση του διαστήματος.