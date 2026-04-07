Έτσι είναι η αθέατη πλευρά της Σελήνης: Στο φως η πρώτη κοντινή φωτογραφία που τράβηξε το Artemis II

Στη δημοσιότητα δόθηκε το απόγευμα της Μ. Τρίτης 7 Απριλίου η πρώτη κοντινή φωτογραφία που τράβηξε το πλήρωμα της αποστολής Artemis II από την αθέατη πλευρά της Σελήνης.

«Η ανθρωπότητα από την άλλη πλευρά. Πρώτη φωτογραφία από την αθέατη πλευρά της Σελήνης. Τραβήχτηκε από το διαστημόπλοιο Orion, καθώς η Γη χάνεται πίσω από τον σεληνιακό ορίζοντα», ανέφερε η λεζάντα της εικόνας που δόθηκε από τη NASA, η οποία δημοσιεύθηκε από τον Λευκό Οίκο σε ανάρτηση στο X.

Οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II επιστρέφουν στη Γη από τη Σελήνη, έχοντας ταξιδέψει βαθύτερα στο διάστημα από κάθε άλλον άνθρωπο μέχρι σήμερα.

Το διαστημόπλοιο Orion έφτασε σε απόσταση-ρεκόρ 406.771 χιλιομέτρων από τη Γη το βράδυ της Δευτέρας, πλησιάζοντας τόσο κοντά στη Σελήνη ώστε να φαίνεται περίπου σαν μπάλα μπάσκετ σε απόσταση ενός χεριού, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η αμερικάνικη διαστημική οργάνωση.

Η πρώτη φωτογραφία από την αθέατη πλευρά της Σελήνης / Reuters

Κατά τη διάρκεια της αποστολής, οι αστροναύτες έγιναν επίσης οι πρώτοι άνθρωποι που παρατήρησαν με γυμνό μάτι την αθέατη πλευρά της Σελήνης, καθώς πέρασαν πίσω από αυτήν.

Τα τέσσερα μέλη του πληρώματος πέρασαν ώρες θαυμάζοντας τη φωτεινότητα, τα χρώματα και τα χαρακτηριστικά της επιφάνειας της σελήνης, στέλνοντας ζωντανές περιγραφές σε πραγματικό χρόνο στους ελεγκτές αποστολής στο Χιούστον. Ανέφεραν ότι είδαν καφέ και πράσινες αποχρώσεις στην κοντινή πλευρά της Σελήνης και σημείωσαν τη φωτεινότητα μικρών, νέων κρατήρων που πιθανότατα δημιουργήθηκαν από πρόσφατες πτώσεις μετεωριτών.

Η NASA έχει δηλώσει ότι οι εικόνες του Artemis II από κρατήρες, κορυφογραμμές και αρχαίες ροές λάβας στην επιφάνεια της Σελήνης θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους ερευνητές να κατανοήσουν καλύτερα πώς σχηματίστηκε η Σελήνη - και το ηλιακό σύστημα.