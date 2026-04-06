Εκεί που δεν έχει φτάσει ποτέ ο άνθρωπος: Το Artemis II έσπασε το ρεκόρ απόστασης του Apollo 13

Οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Artemis II της NASA έφτασαν τη Δευτέρα 6 Απριλίου στο απώτατο σημείο από τη Γη που έχει βρεθεί ποτέ άνθρωπος. Ταξιδεύοντας εντός της βαρυτικής σφαίρας επιρροής της Σελήνης, η πορεία τους θα τους οδηγήσει σύντομα πάνω από τη σκιασμένη, αθέατη πλευρά του δορυφόρου μας.

Το πλήρωμα του Artemis II, το οποίο επιβαίνει στην κάψουλα Orion από την περασμένη εβδομάδα όταν και εκτοξεύτηκε από τη Φλόριντα, για την έκτη ημέρα της πτήσης του, με ένα ηχογραφημένο μήνυμα από τον εκλιπόντα αστροναύτη των αποστολών Apollo 8 και 13, Τζιμ Λόβελ.

«Καλώς ήρθατε στην παλιά μου γειτονιά», είπε ο Λόβελ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πέρυσι σε ηλικία 97 ετών. «Είναι μια ιστορική μέρα και ξέρω πόσο απασχολημένοι θα είστε, αλλά μην ξεχάσετε να απολαύσετε τη θέα... καλή τύχη και καλή επιτυχία».

Live εικόνα

Έσπασαν το ρεκόρ απόστασης

Η απόσταση που έχει διανύσει το πλήρωμα είναι κατά 6.606 χλμ. μεγαλύτερη από το ρεκόρ που κατείχε ο Λόβελ και το πλήρωμά του στο Apollo 13 για 56 ολόκληρα χρόνια.

Στη συνέχεια, θα πλεύσουν γύρω από την αθέατη πλευρά της Σελήνης, παρατηρώντας την από ύψος περίπου 4.000 μιλίων πάνω από τη σκοτεινή της επιφάνεια. Από εκείνο το σημείο, η Γη θα φαντάζει στο μακρινό φόντο σαν μια μπάλα του μπάσκετ, ενώ το σώμα της Σελήνης θα την επισκιάζει.

A new milestone for humankind: The crew of Artemis II are now the farthest any human has ever travelled, reaching a maximum distance of 252,752 miles from Earth.



This surpasses the previous record set by Apollo 13 in 1970 by about 4,102 miles. pic.twitter.com/DbLFvvdEfT — NASA (@NASA) April 6, 2026

Το ορόσημο αυτό αποτελεί κρίσιμο σημείο στην 10ήμερη αποστολή Artemis II, η οποία είναι η πρώτη επανδρωμένη δοκιμαστική πτήση του προγράμματος Artemis της NASA. Η σειρά αυτών των αποστολών, αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, στοχεύει:

Στην επιστροφή αστροναυτών στην επιφάνεια της Σελήνης έως το 2028, πριν από την Κίνα.

Στην εγκαθίδρυση μιας μακροπρόθεσμης αμερικανικής παρουσίας εκεί κατά την επόμενη δεκαετία.

Στην κατασκευή μιας σεληνιακής βάσης που θα χρησιμεύσει ως πεδίο δοκιμών για μελλοντικές αποστολές στον Άρη.

Η εμπειρία στην αθέατη πλευρά

Η πτήση γύρω από τη Σελήνη θα βυθίσει το πλήρωμα στο σκοτάδι και θα προκαλέσει σύντομες διακοπές στην επικοινωνία, καθώς η μάζα της Σελήνης θα εμποδίζει το σήμα προς το Δίκτυο Βαθύ Διαστήματος (Deep Space Network) της NASA — τη διεθνή συστοιχία γιγαντιαίων κεραιών που χρησιμοποιεί ο οργανισμός για την επικοινωνία με τα πληρώματα.

Η συγκεκριμένη φάση θα διαρκέσει περίπου έξι ώρες. Κατά το διάστημα αυτό, οι αστροναύτες θα χρησιμοποιήσουν επαγγελματικές κάμερες για να τραβήξουν λεπτομερείς φωτογραφίες της Σελήνης μέσα από τα παράθυρα του Orion. Οι εικόνες αυτές θα προσφέρουν μια σπάνια και επιστημονικά πολύτιμη οπτική του ηλιακού φωτός καθώς αυτό θα «φιλτράρεται» γύρω από τις παρυφές του φεγγαριού.

Παράλληλα, το πλήρωμα θα έχει την ευκαιρία να απαθανατίσει μια μοναδική στιγμή: τον πλανήτη μας, μικροσκοπικό λόγω της απόστασης-ρεκόρ, να «δύει» και να «ανατέλλει» στον σεληνιακό ορίζοντα καθώς το σκάφος θα κινείται — μια ουράνια παραλλαγή της ανατολής της Σελήνης όπως την βλέπουμε από τη Γη.

Στο Διαστημικό Κέντρο Johnson στο Χιούστον, μια ομάδα δεκάδων σεληνιακών επιστημόνων στην Αίθουσα Επιστημονικής Αξιολόγησης θα κρατά σημειώσεις, καθώς οι αστροναύτες —που εκπαιδεύτηκαν εντατικά σε σεληνιακά φαινόμενα— θα περιγράφουν όσα βλέπουν σε πραγματικό χρόνο.