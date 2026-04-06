Artemis II: Οι αστροναύτες θα προσπαθήσουν να αναπαραστήσουν ιστορική φωτογραφία του Apollo 8

Την παραμονή των Χριστουγέννων του 1968, το πλήρωμα της αποστολής Apollo 8 της NASA τράβηξε τη φωτογραφία Earthrise, η οποία είναι ίσως η πιο διάσημη εικόνα που έχει τραβηχτεί ποτέ από το Διάστημα. Σύντομα, οι αστροναύτες του Artemis II θα προσπαθήσουν να την αναπαράγουν, γράφει το Space, κατά τη διάρκεια της δικής τους πτήσης γύρω από τη Σελήνη.



Το Artemis II θα πραγματοποιήσει την πτήση του γύρω από την αθέατη πλευρά της Σελήνης τη Δευτέρα 6 Απριλίου, περισσότερα από 57 χρόνια αφότου το Apollo 8 έγινε η πρώτη αποστολή που έφερε ανθρώπους γύρω από τη Σελήνη.



To Earthrise ήταν κάτι περισσότερο από μια απλή φωτογραφία. Η απεικόνιση της μπλε σφαίρας της Γης που ανατέλλει στο βάθος πάνω από την άγονη επιφάνεια της Σελήνης έδειξε πόσο εύθραυστος είναι πραγματικά ο κόσμος μας μέσα στην απεραντοσύνη του Διαστήματος και πώς, παρά τις διαφορές μας, όλοι μας μοιραζόμαστε έναν πλανήτη.



Earthrise/NASA

Η φωτογραφία ήταν εκτός προγράμματος. Σε αντίθεση με την αποστολή Artemis ΙΙ, η οποία θα περάσει από την αθέατη πλευρά της Σελήνης μόνο μία φορά σε υψόμετρο που κυμαίνεται μεταξύ περίπου 4.000 και 6.000 μιλίων (περίπου 6.430 και 9.650 χιλιόμετρα) χωρίς να εισέλθει σε σεληνιακή τροχιά, το διαστημικό σκάφος Apollo 8 πραγματοποίησε 10 τροχιές γύρω από τη Σελήνη.



Ήταν κατά τη διάρκεια της τέταρτης τροχιάς, καθώς το Apollo 8 αναδυόταν από την αθέατη πλευρά της Σελήνης, που ο πιλότος του σεληνιακού οχήματος, Μπιλ Άντερς, εντόπισε κάτι μέσα από το παράθυρο.



«Θεέ μου, κοίτα εκείνη την εικόνα εκεί!» αναφώνησε, όπως καταγράφεται στο πρακτικό της αποστολής. «Η Γη εμφανίζεται. Πω πω, είναι πανέμορφο!»



Πράγματι ήταν. Ο Άντερς είχε μαζί του μια φωτογραφική μηχανή Hasselblad με τηλεφακό 250 χιλιοστών. Τη σήκωσε για να τραβήξει μια φωτογραφία. «Μην το κάνεις αυτό - δεν είναι στο πρόγραμμα», αστειεύτηκε ο διοικητής της αποστολής, Φρανκ Μπόρμαν, που βρισκόταν δίπλα στον Άντερς. Αν και ο Μπόρμαν αστειευόταν, αυτό έδειχνε πόσο αυστηρά προγραμματισμένη ήταν κάθε τους κίνηση κατά τη διάρκεια της αποστολής.



Ο Άντερς συνειδητοποίησε ότι είχε ένα ρολό ασπρόμαυρης φωτογραφικής μεμβράνης στη φωτογραφική μηχανή. Γρήγορα ζήτησε από τον πιλότο του διαστημικού σκάφους, Τζιμ Λόβελ, την έγχρωμη μεμβράνη και, αλλάζοντας τα παράθυρα της καταπακτής για να έχει καλύτερη θέα, τράβηξε τη φωτογραφία που έμεινε γνωστή ως Earthrise.



Διαφορές τότε και σήμερα

Το πλήρωμα της αποστολής Artemis ΙΙ ενδέχεται επίσης να έχει την ευκαιρία να δει τη δική του «ανατολή της Γης» και αυτή τη φορά η λήψη φωτογραφιών της περιλαμβάνεται σίγουρα στο πρόγραμμα.



Στην πραγματικότητα, δεν θα επιδιώξουν μόνο την «ανατολή», αλλά και τη «δύση της Γης» - καταγράφοντας τη Γη κοντά στον σεληνιακό ορίζοντα, ακριβώς πριν εξαφανιστεί πίσω από το άκρο της Σελήνης, καθώς η Artemis ΙΙ ξεκινά το 45λεπτο ταξίδι της γύρω από την αθέατη πλευρά. Οι αστροναύτες θα έχουν, στην καλύτερη περίπτωση, μόλις λίγα λεπτά για να καταγράψουν την «ανατολή και τη δύση της Γης», πριν ο πλανήτης μας ανέβει πολύ ψηλά στον ουρανό ή πέσει κάτω από τον ορίζοντα, αντίστοιχα.



Ακόμα και αν τα μέλη του πληρώματος καταφέρουν να τραβήξουν τις εικόνες τους, οι εικόνες της «ανατολής (και της δύσης) της Γης» από το Artemis ΙΙ δε θα μοιάζουν ακριβώς με αυτές του Apollo 8. Εκείνη η αποστολή βρισκόταν μόλις 60 μίλια (97 χλμ.) πάνω από την επιφάνεια της Σελήνης όταν ο Άντερς τράβηξε τη φωτογραφία, ενώ η κάψουλα Orion του Artemis ΙΙ, με το όνομα Integrity, θα βρίσκεται έως και 100 φορές υψηλότερα.

Θα χρησιμοποιήσουν, επίσης, εντελώς διαφορετικές φωτογραφικές μηχανές. Οι φωτογραφικές μηχανές Hasselblad του Apollo 8 ήταν η τελευταία λέξη της τεχνολογίας εκείνη την εποχή, αλλά οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές Nikon D5 της αποστολής Artemis II διαθέτουν πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες και καλύτερο έλεγχο των ρυθμίσεων για την επίτευξη της τέλειας λήψης.



Μια άλλη βασική μεταβλητή είναι ο τρόπος με τον οποίο θα φωτίζεται η επιφάνεια της Σελήνης εκείνη τη στιγμή, κάτι που εξαρτάται από το πότε ακριβώς θα φτάσει το Artemis ΙΙ στη Σελήνη. Ο Άντερς τράβηξε τη φωτογραφία του Earthrise πάνω από μια σεληνιακή επιφάνεια λουσμένη στο φως του ήλιου, αλλά αυτό δεν θα ισχύει τώρα.

«Αν και η αθέατη πλευρά της Σελήνης θα φωτίζεται μόνο εν μέρει κατά τη διάρκεια της πτήσης, οι συνθήκες αναμένεται να δημιουργήσουν σκιές που θα εκτείνονται κατά μήκος της επιφάνειας, ενισχύοντας το ανάγλυφο και αποκαλύπτοντας βάθος, κορυφογραμμές, πλαγιές και «χείλη» κρατήρων που συχνά είναι δύσκολο να εντοπιστούν υπό πλήρη φωτισμό», δήλωσαν αξιωματούχοι της NASA σε ανακοίνωση την Πέμπτη 2 Απριλίου.

Ωστόσο, η NASA σκέφτεται αυτό το θέμα εδώ και πολύ καιρό και ο υπεύθυνος οπτικοποίησης του Artemis ΙΙ, στο Goddard Space Flight Center στο Μέριλαντ, έχει δημιουργήσει καλλιτεχνικές απεικονίσεις του πώς θα μπορούσε να φαίνεται η «ανατολή της Γης» από το Artemis ΙΙ υπό διαφορετικές συνθήκες φωτισμού.

Λόγω του μεγάλου υψομέτρου της αποστολής Integrity, αντί να φαίνεται ότι πετούν χαμηλά πάνω από την επιφάνεια, όπως συνέβη με το Apollo 8, το πλήρωμα του Artemis ΙΙ θα δει τη Σελήνη να εμφανίζεται περίπου στο μέγεθος μιας μπάλας μπάσκετ σε απόσταση ενός βραχίονα, προσφέροντας μια πραγματικά μοναδική οπτική γωνία.



Η αρχική εικόνα του Earthrise είχε τέτοια επιρροή εν μέρει λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν στη Γη τη στιγμή που τραβήχτηκε. Το Artemis 2 πετά επίσης σε μια εποχή πολέμου και περιβαλλοντικών κινδύνων. Μπορούμε μόνο να ελπίζουμε ότι μια νέα εικόνα του Earthrise θα αποτελέσει μια επίκαιρη υπενθύμιση ότι όλοι ζούμε μαζί σε έναν μοναδικό, εύθραυστο πλανήτη.