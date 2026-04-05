«Γράφουμε ιστορία»: Η πρώτη φωτογραφία της Σελήνης μέσα από το Artemis II

Η NASA έδωσε στη δημοσιότητα μια συγκλονιστική φωτογραφία που τράβηξε το πλήρωμα της αποστολής Artemis II, στην οποία αποτυπώνεται η λεκάνη Orientale στο δυτικό άκρο του σεληνιακού δίσκου. Πρόκειται για μια ιστορική λήψη, καθώς είναι η πρώτη φορά που ολόκληρος αυτός ο γιγαντιαίος κρατήρας πρόσκρουσης που μοιάζει με στόχο παρατηρείται απευθείας από ανθρώπινα μάτια και όχι μέσω δορυφορικών καμερών. Η φωτογραφία αυτή δεν είναι απλώς ένα ντοκουμέντο, αλλά η απόδειξη ότι ο άνθρωπος βρίσκεται πλέον ξανά σε τροχιά γύρω από τον φυσικό μας δορυφόρο.

Ο στόχος της αποστολής: Η πρόβα τζενεράλε για την προσελήνωση

Ο κεντρικός στόχος του Artemis II είναι να αποτελέσει την τελική δοκιμή πριν την ιστορική προσελήνωση του Artemis III. Η αποστολή ελέγχει σε πραγματικές συνθήκες τα συστήματα υποστήριξης ζωής του διαστημοπλοίου Orion, τις επικοινωνίες με τη Γη και τις δυνατότητες πλοήγησης σε βαθύ διάστημα. Οι τέσσερις αστροναύτες δεν θα πατήσουν το πόδι τους στη Σελήνη, αλλά θα πραγματοποιήσουν μια τροχιά «ελεύθερης επιστροφής», φτάνοντας σε απόσταση περίπου 7.400 χιλιομέτρων πέρα από την αθέατη πλευρά της, προετοιμάζοντας το έδαφος για τη μόνιμη παρουσία του ανθρώπου εκεί.

Το χρονοδιάγραμμα

Η αποστολή Artemis II ξεκίνησε με μια εντυπωσιακή νυχτερινή εκτόξευση από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ την 1η Απριλίου 2026, με τον πανίσχυρο πύραυλο SLS να θέτει το Orion σε τροχιά. Μετά από ένα ταξίδι τεσσάρων ημερών, το διαστημόπλοιο έφτασε στη Σελήνη σήμερα, 5 Απριλίου, προσφέροντας τις μοναδικές εικόνες που βλέπουμε. Το πλήρωμα θα παραμείνει σε τροχιά για σύντομο χρονικό διάστημα και η επιστροφή στη Γη προγραμματίζεται για τις 10 Απριλίου 2026, με την κάψουλα να προσθαλασσώνεται στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Το πλήρωμα που γράφει ιστορία

Τέσσερις έμπειροι αστροναύτες αποτελούν το πλήρωμα που «έσπασε» τη σιωπή 50 ετών μετά το πρόγραμμα Apollo:

Reid Wiseman (Κυβερνήτης): Ο άνθρωπος που οδηγεί την αποστολή στο άγνωστο

Victor Glover (Πιλότος): Ο πρώτος Αφροαμερικανός σε αποστολή στη Σελήνη

Christina Koch (Ειδικός Αποστολής): Η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει σε σεληνιακή τροχιά

Jeremy Hansen (Ειδικός Αποστολής): Ο Καναδός αστροναύτης που σφραγίζει τη διεθνή συνεργασία του προγράμματος



