Η Σελήνη... στο σαλόνι σας: Tο πέρασμα της αποστολής Artemis II ζωντανά στο Netflix

Η NASA ανακοίνωσε ότι όλοι οι συνδρομητές του Netflix θα μπορούν να παρακολουθήσουν ζωντανά το ιστορικό «flyby» της αποστολής Artemis II γύρω από τη Σελήνη, μέσα από την πλατφόρμα streaming.

Στην περιγραφή του event, το Netflix αναφέρει: «Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο τις τελευταίες αποστολές στο διάστημα μέσα από τη ζωντανή μετάδοση της NASA». Τέσσερις αστροναύτες πετούν πάνω από τη μακρινή πλευρά της Σελήνης και μεταδίδουν ζωντανά τις παρατηρήσεις τους για την επιφάνειά της.

Πότε θα γίνει η ζωντανή μετάδοση

Το NASA Live θα ξεκινήσει σήμερα, Δευτέρα 6 Απριλίου, στις 20:00 ώρα Ελλάδος. Οι συνδρομητές του Netflix μπορούν ήδη να προσθέσουν το event στη λίστα τους.

Η NASA επιβεβαίωσε ότι η ζωντανή μετάδοση θα είναι διαθέσιμη και σε άλλες πλατφόρμες, όπως Apple TV, Prime Video και NASA+.

Το ταξίδι του Artemis II διαρκεί συνολικά 10 ημέρες και ήδη βρισκόμαστε στην 6η μέρα της αποστολής, με την κορύφωση να είναι η ζωντανή μετάδοση που θα μεταδώσει η μεγαλύτερη streaming πλατφόρμα του κόσμου.