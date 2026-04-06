Το νέο sex symbol έρχεται από την Artemis II - Ο αστροναύτης που έκανε ντους σε ζωντανή σύνδεση

Είθισται ως σύμβολα του σεξ να αναδεικνύονται ηθοποιοί, τραγουδιστές, μοντέλα ή αθλητές. Μόνο που αυτή τη φορά το νέο sex symbol που έκανε την καρδιά εκατομμυρίων γυναικών να χτυπήσει λίγο πιο δυνατά, έρχεται κατευθείαν από το... Διάστημα!

Μια αυθόρμητη στιγμή στη διαστημική αποστολή Artemis II ήταν αρκετή για να μετατρέψει έναν αστροναύτη της NASA σε αντικείμενο του πόθου.



Ο Victor Glover καταγράφηκε να κάνει το… «ντους» του μέσα στο διαστημόπλοιο Orion, σε πλάνα που μεταδόθηκαν για λίγα δευτερόλεπτα πριν κοπούν από το Κέντρο Ελέγχου του Χιούστον. Ωστόσο είχαν ήδη προλάβει να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.



Και κάπως έτσι, μια καθημερινή διαδικασία σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο απρόσμενα viral στιγμιότυπα της αποστολής Artemis II.

Το στιγμιότυπο που «ξέφυγε» στον αέρα



Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης από το εσωτερικό του σκάφους. Ο 49χρονος αστροναύτης εμφανίστηκε φορώντας μόνο το σορτσάκι του, ενώ χρησιμοποιούσε μια ειδική «πετσέτα υγιεινής» - την εναλλακτική λύση στο διάστημα αντί για ντους.

Η εικόνα του Victor Glover να κάνει το διαστημικό του ντους, έχοντας μόλις ολοκληρώσει το πρόγραμμα γυμναστικής του, μεταδόθηκε για λίγα δευτερόλεπτα, μέχρι που το Κέντρο Ελέγχου στο Χιούστον αντιλήφθηκε ότι προβαλλόταν μια ιδιωτική στιγμή και διέκοψε το πλάνο.



Ωστόσο, ήταν ήδη αργά, όπως σημειώνει η Daily Mail.



Το απόσπασμα άρχισε να κυκλοφορεί στα social media, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες προβολές και προκαλώντας καταιγισμό σχολίων - πολλά εκ των οποίων στάθηκαν στη φυσική κατάσταση του αστροναύτη.

I was gonna skip the gym today but Victor Glover is doing leg day in FUCKING SPACE.



Time to get after it https://t.co/Xg4KBEKXP0 — Ben (@PikeOfHope) April 4, 2026

Το αντικείμενο του πόθου



Οι χρήστες δεν άργησαν να δώσουν τον δικό τους τόνο στο στιγμιότυπο, με αρκετούς να σχολιάζουν με χιούμορ, βαφτίζοντάς τον ακόμη και «Buff Lightyear», παράφραση του ονόματος του πρωταγωνιστή αστροναύτη Buzz Lightyear στην ταινία Toy Story.

«Οmg, ο Victor Glover είναι σε εξαιρετική φυσική κατάσταση. Παρακαλώ αφήστε τον να γυμνάζεται πολύ», έγραψε μια χρήστρια, ενώ άλλοι επιστράτευσαν emojis και ατάκες, μετατρέποντας τη στιγμή σε ένα από τα πιο απρόσμενα viral της αποστολής.



Μια άλλη γυναίκα δημοσίευσε ένα emoji με μυς, προσθέτοντας: «Μια επανάληψη για έναν άντρα, ένα ολόκληρο σετ για την ανθρωπότητα».



Άλλος χρήστης αστειεύτηκε: «Κυρίες, παρακαλώ, είναι παντρεμένος άντρας». Και στη συνέχεια πρόσθεσε με ένα emoji που κλείνει το μάτι: «Αλλά καταλαβαίνω».



Από την πλευρά της NASA, η αστροναύτης και χειρίστρια επικοινωνιών Christina Birch ενημέρωσε το πλήρωμα ότι η μετάδοση διακόπηκε «για λόγους διακριτικότητας», με τον διοικητή της αποστολής Reid Wiseman να απαντά πως το πλήρωμα δεν είχε αντίρρηση, κατανοώντας ωστόσο την επιλογή.

Ποιος είναι ο Victor Glover



Πέρα από το viral στιγμιότυπο, ο Victor Glover αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική προσωπικότητα για τη σύγχρονη διαστημική εξερεύνηση.



Είναι ο πρώτος Αφροαμερικανός αστροναύτης που ταξιδεύει πέρα από την τροχιά της Γης, συμμετέχοντας στην αποστολή Artemis II - την πρώτη επανδρωμένη αποστολή προς τη Σελήνη μετά από περισσότερα από 50 χρόνια.

Γεννημένος στην Καλιφόρνια, με καριέρα ως πιλότος του αμερικανικού ναυτικού και περισσότερες από 3.000 ώρες πτήσης σε δεκάδες αεροσκάφη, επιλέχθηκε από τη NASA το 2013 και έκτοτε έχει συμμετάσχει σε κομβικές αποστολές.



Το 2020 έγινε ο πρώτος Αφροαμερικανός αστροναύτης που έζησε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, γράφοντας ήδη τη δική του σελίδα στην ιστορία της διαστημικής εξερεύνησης.



Η αποστολή που κοιτάζει ξανά προς τη Σελήνη



Η αποστολή Artemis II, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα επιστροφής του ανθρώπου στη Σελήνη, δεν περιλαμβάνει προσεδάφιση, αλλά τροχιά γύρω από το φεγγάρι με στόχο τη δοκιμή κρίσιμων τεχνολογιών.



Αποτελεί το επόμενο βήμα πριν από την αποστολή Artemis III, η οποία φιλοδοξεί να επαναφέρει ανθρώπους στη σεληνιακή επιφάνεια - ανοίγοντας τον δρόμο ακόμη και για μελλοντικά ταξίδια προς τον Άρη.