Artemis II: Οι αστροναύτες είδαν την αθέατη πλευρά της Σελήνης - Επανασύνδεση μετά «40 λεπτά σιωπής»

Η αποστολή Artemis II της NASA κατέγραψε ένα από τα πιο κρίσιμα και ιστορικά της στάδια, καθώς το διαστημόπλοιο Orion πέρασε πίσω από τη Σελήνη, βγήκε από τη ζώνη οπτικής επαφής με τη Γη και στη συνέχεια αποκατέστησε κανονικά την επικοινωνία με το Κέντρο Ελέγχου στο Χιούστον. Η προγραμματισμένη διακοπή σήματος διήρκεσε περίπου 40 λεπτά, καθώς η μάζα της Σελήνης εμπόδιζε τη μετάδοση δεδομένων και φωνής μέσω του Deep Space Network.

Η επανασύνδεση με τη Γη αποτέλεσε κομβική στιγμή για την αποστολή, καθώς κατά το διάστημα της «σιωπής» το Orion συνέχισε την πορεία του χωρίς άμεση επαφή με τους ελεγκτές πτήσης. Σύμφωνα με τη NASA, το blackout ήταν αναμενόμενο και εντασσόταν κανονικά στο σχέδιο της αποστολής, όπως είχε συμβεί και σε παλαιότερες σεληνιακές πτήσεις της εποχής Apollo.

Φωτ.: Reuters

«Πάντα θα επιλέγουμε τη Γη»

«Πάντα θα επιλέγουμε τη Γη, πάντα θα επιλέγουμε ο ένας τον άλλον», δήλωσε η αστροναύτης Κριστίνα Κοχ, στα αρχικά σχόλια μετά τη διακοπή σήματος που συνέβη καθώς το διαστημόπλοιό τους περνούσε πίσω από τη Σελήνη.

Πρώτα ήρθε η καθησυχαστική επιστροφή του ραδιοσήματος στις οθόνες των μηχανικών, στη συνέχεια μια ροή δεδομένων, και τέλος μια καθαρή φωνή από την κάψουλα.

Κατά τη διάρκεια της 40λεπτης διακοπής επικοινωνίας, το διαστημόπλοιο έπρεπε να λειτουργήσει αυτόνομα, με τους υπολογιστές του να εκτελούν κρίσιμο ελιγμό κινητήρα στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, προκειμένου να τεθεί σε τροχιά επιστροφής προς τη Γη.

Εκεί που δεν έχει φτάσει ποτέ ο άνθρωπος

Το πέρασμα αυτό συνδυάστηκε και με ένα ακόμη ιστορικό ορόσημο: οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής — Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch και Jeremy Hansen — έφτασαν πιο μακριά από τη Γη από οποιονδήποτε άνθρωπο στο παρελθόν, ξεπερνώντας το ρεκόρ του Apollo 13 του 1970. Η μέγιστη απόσταση έφτασε περίπου τα 252.756 μίλια ή σχεδόν 406.800 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τη NASA και διεθνή μέσα.

Κατά τη διάρκεια του σεληνιακού flyby, το Orion πραγματοποίησε την κοντινότερη προσέγγισή του στη Σελήνη σε ύψος περίπου 4.070 μιλίων πάνω από την επιφάνειά της, ενώ το πλήρωμα είχε την ευκαιρία να παρατηρήσει και να καταγράψει εκτεταμένες περιοχές της μακρινής πλευράς. Η NASA έχει τονίσει ότι η αποστολή θα προσφέρει πολύτιμα δεδομένα και εικόνες για μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές, στο πλαίσιο της ευρύτερης επιστροφής του ανθρώπου στη σεληνιακή εξερεύνηση.

New record🥇



The Artemis II astronauts are now farther from Earth than humans have ever been! At 1:57 p.m. EDT, they broke the record set by Apollo 13 in 1970.



Their journey around the far side of the Moon today will take them a maximum distance of 252,752 miles from Earth. pic.twitter.com/P5Swojpn0n — NASA Earth (@NASAEarth) April 6, 2026

Η Artemis II είναι η πρώτη στελεχωμένη αποστολή του προγράμματος Artemis και η πρώτη αμερικανική αποστολή με πλήρωμα που πετά γύρω από τη Σελήνη μετά το Apollo 17 το 1972. Πρόκειται για δοκιμαστική πτήση περίπου 10 ημερών, που έχει στόχο να πιστοποιήσει στην πράξη τα συστήματα του SLS και του Orion ενόψει των επόμενων αποστολών με προορισμό τη σεληνιακή επιφάνεια.

Η επιστροφή του πληρώματος στη Γη αναμένεται στο τέλος της εβδομάδας, με προγραμματισμένη προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό Ωκεανό, εφόσον δεν υπάρξει κάποια αλλαγή στο επιχειρησιακό χρονοδιάγραμμα.