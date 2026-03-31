Artemis II: Αυτοί είναι οι τέσσερις αστροναύτες της NASA που θα ταξιδέψουν γύρω από τη Σελήνη

Η επιστροφή της ανθρωπότητας στη Σελήνη με την αποστολή Artemis II της NASA δεν είναι πλέον ένα μακρινό όνειρο. Βρίσκεται ένα βήμα πριν την υλοποίηση. Και στο επίκεντρο αυτού του ιστορικού εγχειρήματος βρίσκονται τέσσερις άνθρωποι. Οι τέσσερις αστροναύτες της NASA που ετοιμάζονται να γράψουν ιστορία.

Η αποστολή Artemis II της NASA δεν είναι απλώς ακόμη ένα διαστημικό ταξίδι. Είναι η πρώτη επανδρωμένη αποστολή γύρω από τη Σελήνη μετά την εποχή του προγράμματος «Apollo» - και το καθοριστικό βήμα πριν την επιστροφή των ανθρώπων στην επιφάνειά της.



Η εκτόξευση αναμένεται το νωρίτερο την 1η Απριλίου 2026, με ένα πλήρωμα τεσσάρων αστροναυτών από τις ΗΠΑ και τον Καναδά, που θα πραγματοποιήσουν ένα ταξίδι περίπου 10 ημερών γύρω από τη Σελήνη, δοκιμάζοντας το διαστημόπλοιο Orion. Δεν θα προσεληνωθούν, όμως θα φτάσουν πιο μακριά από κάθε προηγούμενη επανδρωμένη αποστολή των δεκαετιών του ‘60 και του ‘70.



Οι άνθρωποι πίσω από την αποστολή Artemis II



Λίγο πριν την εκτόξευση, οι τέσσερις αστροναύτες βρίσκονται στο Kennedy Space Center, όπου προετοιμάζονται εντατικά, επανεξετάζουν διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και περνούν χρόνο με τις οικογένειές τους. Παράλληλα, παραμένουν σε καραντίνα, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα είναι απολύτως υγιείς τη στιγμή της απογείωσης.

Αυτοί είναι οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Artemis II:



Reid Wiseman - Διοικητής



Ο Reid Wiseman (REUTERS/Joe Skipper)

Ο Reid Wiseman, απόστρατος πλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, υπηρετούσε ως επικεφαλής αστροναυτών της NASA όταν του προτάθηκε να ηγηθεί της αποστολής.

Έχει ήδη εμπειρία από το διάστημα, καθώς το 2014 πέρασε περισσότερους από πέντε μήνες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Όπως έχει αποκαλύψει, οι έφηβες κόρες του δεν έδειξαν ιδιαίτερο ενθουσιασμό για το ενδεχόμενο να τον δουν να ταξιδεύει ξανά στο διάστημα.



Ο ίδιος, ωστόσο, δεν δίστασε: «Από όλους τους ανθρώπους στον πλανήτη αυτή τη στιγμή, μόνο τέσσερις έχουν την ευκαιρία να πετάξουν γύρω από τη Σελήνη. Δεν μπορώ να πω όχι».



Η μεγαλύτερη δυσκολία, όπως λέει, δεν είναι ο αποχωρισμός από την οικογένειά του, αλλά το άγχος που τους προκαλεί. Από το 2020 είναι μονογονέας, μετά τον θάνατο της συζύγου του από καρκίνο.



Επιλέχθηκε από τη NASA το 2009, μετά την καριέρα του στο Ναυτικό, ενώ το όνειρό του να γίνει αστροναύτης γεννήθηκε όταν, παιδί ακόμη, παρακολούθησε από κοντά εκτόξευση διαστημικού λεωφορείου.



Victor Glover - Πιλότος



O Victor Glover (REUTERS/Joe Skipper)

Λίγο πριν από κάθε εκτόξευση, ο Victor Glover ακούει δύο τραγούδια: το «Whitey on the Moon» του Gil Scott-Heron και το «Make Me Wanna Holler» του Marvin Gaye.

Για τον ίδιο, τα τραγούδια αυτά αποτυπώνουν τις αντιφάσεις της εποχής των αποστολών Apollo - τι πέτυχε η ανθρωπότητα και τι άφησε πίσω της.



Ο Glover, ένας από τους λίγους Αφροαμερικανούς αστροναύτες της NASA, βλέπει τη συμμετοχή του ως μια ευκαιρία να εμπνεύσει και να ανοίξει δρόμους για τις επόμενες γενιές.



Το 2018 συμμετείχε στην πρώτη επιχειρησιακή πτήση της κάψουλας Crew Dragon της SpaceX προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, όπου παρέμεινε για πάνω από έξι μήνες, όντας ο πρώτος Αφροαμερικανός που έζησε για τόσο μεγάλο διάστημα εκεί.



Στην προηγούμενη καριέρα του ως πιλότος μαχητικών αεροσκαφών, έχει καταγράψει περισσότερες από 3.000 ώρες πτήσης σε 40 διαφορετικούς τύπους αεροσκαφών και έχει συμμετάσχει σε 24 πολεμικές αποστολές.



Όπως έχει πει, έχει αφιερώσει περισσότερο χρόνο στο να προετοιμάσει τις τέσσερις κόρες του για την εκτόξευση, παρά τον εαυτό του.



Christina Koch - Ειδικός αποστολής



Η Christina Koch (REUTERS/Joe Skipper)

Η 47χρονη Christina Koch, ηλεκτρολόγος μηχανικός από τη Βόρεια Καρολίνα, κατέχει το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη συνεχόμενη παραμονή γυναίκας στο διάστημα: 328 ημέρες.

Κατά τη διάρκεια αυτής της αποστολής, το 2019, συμμετείχε και στον πρώτο αποκλειστικά γυναικείο διαστημικό περίπατο μαζί με τη Jessica Meir.



Η αποστολή της συνέβαλε στην κατανόηση των σωματικών και ψυχολογικών επιπτώσεων της μακροχρόνιας παραμονής στο διάστημα στις γυναίκες.



Για την ίδια, η Artemis II είναι κάτι περισσότερο από μια αποστολή: «Είναι η απόδειξη ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου οι γυναίκες μπορούν να ταξιδέψουν στη Σελήνη».



Πριν ενταχθεί στη NASA, είχε περάσει έναν χρόνο σε ερευνητικό σταθμό στον Νότιο Πόλο - μια εμπειρία που, όπως λέει, την «σκλήρυνε» για τις προκλήσεις του διαστήματος.



Jeremy Hansen - Ειδικός αποστολής



O Jeremy Hansen (REUTERS/Joe Skipper)

Ο Jeremy Hansen, πιλότος μαχητικών και φυσικός από τον Καναδά, θα πραγματοποιήσει την πρώτη του αποστολή στο διάστημα - και θα γίνει ο πρώτος Καναδός που θα ταξιδέψει γύρω από τη Σελήνη.

Μεγάλωσε σε αγροτική περιοχή και εντάχθηκε στη Βασιλική Καναδική Πολεμική Αεροπορία, όπου πέταξε αεροσκάφη όπως το CF-18, φτάνοντας μέχρι τον βαθμό του συνταγματάρχη.



Επιλέχθηκε από την Καναδική Διαστημική Υπηρεσία το 2009 και έχει συμμετάσχει και σε υποβρύχιες αποστολές της NASA ως «aquanaut», ζώντας για επτά ημέρες σε υποθαλάσσιο εργαστήριο για την προσομοίωση συνθηκών διαστήματος.



«Ίσως είμαι αφελής, αλλά δεν νιώθω μεγάλη προσωπική πίεση», έχει δηλώσει.



Ωστόσο, όπως παραδέχεται, σήμερα αντιλαμβάνεται πολύ περισσότερο πόσο δύσκολο ήταν το εγχείρημα των αποστολών Apollo: «Όταν κοιτάζω πλέον τη Σελήνη, μοιάζει πιο μακριά απ’ όσο παλιά».



Ένα βήμα πριν το επόμενο άλμα



Η Artemis II δεν είναι το τέλος του ταξιδιού. Είναι η αρχή.

Δεν είναι απλώς ακόμη μία αποστολή. Είναι το σημείο όπου η τεχνολογία, η ανθρώπινη αντοχή και η ιστορία συναντιούνται ξανά.



Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, ο άνθρωπος επιστρέφει σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη. Κι αυτή τη φορά, με το βλέμμα στραμμένο ακόμη πιο μακριά.



Το επόμενο βήμα δεν είναι απλώς η επιστροφή. Είναι η μόνιμη παρουσία.



Και όλα ξεκινούν από αυτούς τους τέσσερις ανθρώπους.