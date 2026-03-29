Άρτεμις ΙΙ: Γιατί η NASA επέλεξε το όνομα της θεάς του Ολύμπου για την αποστολή στη Σελήνη

Η NASA ετοιμάζεται να στείλει αστροναύτες πίσω στη Σελήνη, για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από 50 χρόνια, με το πρόγραμμα «Artemis ΙΙ», όχι νωρίτερα από την 1η Απριλίου 2026, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία για το χρονοδιάγραμμα της αποστολής. Θα είναι η πρώτη φορά που αστροναύτες θα ταξιδέψουν γύρω από το φεγγάρι από το 1972, μετά την εποχή των αποστολών «Apollo». Είναι μια αποστολή που σηματοδοτεί το επόμενο κεφάλαιο στην ανθρώπινη εξερεύνηση της Σελήνης.

Οι ομάδες στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της NASA στη Φλόριντα συνεχίζουν την προετοιμασία του πυραύλου SLS (Σύστημα Εκτόξευσης Διαστήματος) και του διαστημοπλοίου Orion για την εκτόξευσή τους. Τα τέσσερα μέλη του πληρώματος του «Artemis II» - οι αστροναύτες της NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch και ο αστροναύτης της CSA (Καναδική Διαστημική Υπηρεσία) Jeremy Hansen - ξεκίνησαν την περίοδο καραντίνας τους στις 18 Μαρτίου, για να διασφαλίσουν ότι θα παραμείνουν υγιείς πριν από την εκτόξευση. Αποφεύγοντας τη στενή επαφή με οποιονδήποτε δεν βρίσκεται σε καραντίνα μαζί τους, συνεχίζουν ορισμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εξετάζοντας τις διαδικασίες και τα σχέδια για την περίπου 10ήμερη αποστολή.



Γιατί το πρόγραμμα ονομάζεται «Άρτεμις»;

Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, η Άρτεμις είναι η θεά της Σελήνης και της άγριας φύσης – και δίδυμη αδελφή του Απόλλωνα. Το όνομα αυτό έχει ως στόχο να συνδέσει το πρόγραμμα με τις αποστολές «Απόλλων», οι οποίες έφεραν για πρώτη φορά τον άνθρωπο στη Σελήνη πριν από πάνω από 50 χρόνια. Η Άρτεμις συχνά απεικονίζεται ως ανεξάρτητη, έντονα προστατευτική και στενά συνδεδεμένη με τη φύση - ιδιότητες που αντηχούν στο όραμα της NASA για ένα βιώσιμο σεληνιακό πρόγραμμα και αποστολή σχεδιασμένη να εξερευνήσει ανεξερεύνητες περιοχές. Συχνά απεικονίζεται να κρατάει ένα τόξο ή μερικές φορές έναν πυρσό.

Μαζί, η Άρτεμις και ο Απόλλωνας σχηματίζουν μια συμβολική και κυριολεκτική γέφυρα μεταξύ του παρελθόντος και του μέλλοντος των ανθρώπινων διαστημικών πτήσεων. Σε αντίθεση με το διαστημικό πρόγραμμα «Απόλλων», το οποίο επικεντρώθηκε σε βραχυπρόθεσμες αποστολές, το «Άρτεμις» στοχεύει στην εδραίωση μιας διαρκούς ανθρώπινης παρουσίας στη Σελήνη και γύρω από αυτήν.

Η NASA έχει επίσης επισημάνει τη συμβολική σημασία της Άρτεμις ως γυναικείας φιγούρας, ευθυγραμμιζόμενη με τον στόχο του προγράμματος να προσγειωθεί η πρώτη γυναίκα στη Σελήνη, εξηγεί το space.com. Η NASA σχεδιάζει επίσης να εξερευνήσει νέες περιοχές, ιδιαίτερα κοντά στον νότιο πόλο της Σελήνης, όπου οι παγοκρύσταλλοι νερού μπορεί να υποστηρίξουν μακροπρόθεσμη κατοίκηση και μελλοντικές αποστολές στον Άρη.