Και η Κίνα ερευνά μυστηριώδεις θανάτους επιστημόνων της

Σε μια χρονική συγκυρία που ωθεί σε ερωτηματικά και εικασίες και ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε εξέλιξη έρευνες του FBI και του Πενταγώνου για τους μυστηριώδεις θανάτους και εξαφανίσεις κορυφαίων Αμερικανών επιστημόνων, μία παρόμοια κατάσταση απασχολεί και την Κίνα στο έδαφός της εδώ και καιρό.

Ο αστέρας της εφαρμογής Τεχνητής Νοημοσύνης στον κλάδο της Άμυνας της Κίνας Φένγκ Γιάνγκε εργαζόταν σε ένα project σεναρίων εισβολής στην Ταϊβάν όταν σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στο Πεκίνο την 1η Ιουλίου του 2023. Ο μόλις 38 ετών Γιάνγκε ήταν καθηγητής στο κρατικό Πανεπιστήμιο Αμυντικής Τεχνολογίας και είχε κερδίσει εθνικούς διαγωνισμούς για την δημιουργία της πλατφόρμας «War Skull».

Το Newsweek, σε δημοσίευμά του, αναρωτιέται: «Γιατί, ενώ σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, σε νεκρολογία στον κρατικό ιστότοπο Sciencenet.cn αναφέρεται πως ο επιστήμονας ΄ θυσιάστηκε ενώ ασκούσε το καθήκον του΄; Γιατί ο επιστήμονας με καταγωγή από την επαρχία Γκανσού ετάφη στο νεκροταφείο Μπαμπαοσάν του Πεκίνου που προορίζεται μόνο για την ελίτ του Κομμουνιστικού Κόμματος, τους ήρωες της Κίνας και τους μάρτυρες σε επαναστάσεις; ».

«Δεν έχουμε γνώση της σχετικής κατάστασης»

Ο θάνατος του καθηγητή Φενγκ, ακριβώς όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι μόνο ένας από μια μακρά σειρά απροσδόκητων θανάτων επιστημόνων πρώτης γραμμής οι οποίοι εργάζονταν σε εξαιρετικά ευαίσθητους τομείς όπως η στρατιωτική Τεχνητή Νοημοσύνη, τα υπερηχητικά όπλα και η διαστημική τεχνολογία, αναφέρουν δημοσιεύματα κινεζικών μέσων ενημέρωσης. Το φαινόμενο μοιραία παραλληλίζεται με το κύμα των μυστηριωδών εξαφανίσεων ή θανάτων Αμερικανών επιστημόνων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε εξέλιξη έρευνες για 12 περιστατικά την ώρα που στην Κίνα γίνεται λόγος για τουλάχιστον 9.

Στρατιωτικοί αναλυτές θέτουν ένα ανησυχητικό ερώτημα: είναι σε εξέλιξη ένας σιωπηλός «πόλεμος κατά των επιστημόνων»;

Στην Κίνα, αναφορές σε ΜΜΕ και μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποδίδουν τους θανάτους σε αυτοκινητιστικά δυστυχήματα, άλλα «ατυχήματα» άγνωστης αιτιολογίας ή δεν αναφέρονται καθόλου αίτια. Οι ηλικίες όσων κατέληξαν κυμαίνονται μεταξύ 26 έως 68 ετών.

Η πρεσβεία της Κίνας στην Ουάσινγκτον που κλήθηκε από το Newsweek να σχολιάσει απάντησε πως «δεν έχει γνώση της σχετικής κατάστασης». Το σχόλιο του εκπροσώπου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Πρεσβείας ήταν: «Αυτό που θέλω να τονίσω είναι πως η Κίνα είναι σταθερά δεσμευμένη στην προώθηση της επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου μέσω της συνεργασίας και του υγιούς ανταγωνισμού». Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, ΄Αννα Κέλι, απάντησε μόνο για τις έρευνες για τους θανάτους στις ΗΠΑ: «Ο Λευκός Οίκος συνεχίζει να συντονίζει τις συνεργασίες των αρχών ώστε να ερευνηθούν τα περιστατικά προκειμένου να εξασφαλίσουμε διαφάνεια στους Αμερικανούς πολίτες. Δεν πρόκειται να σχολιάσουμε πριν ολοκληρωθούν οι έρευνες».

Οι «πρόωροι» θάνατοι

Εκτός από τον καθηγητή Φενγκ, άλλοι θάνατοι που αποδόθηκαν σε αυτοκινητιστικά δυστυχήματα, περιλαμβάνουν εκείνον του 62χρονου Σανγκ Σιαοσίνγκ τον Δεκέμβριο του ΄24, επιστήμονα της Διαστημικής από το Εθνικό Δορυφορικό Μετεωρολογικό Κέντρο που είχε βραβευθεί για τη δουλειά του από τις κινεζικές ένοπλες δυνάμεις αλλά και το 2018 του 57χρονου Τσεν Σου Μινγκ, ειδικού επιστήμονα στην μικροηλεκτρονική του Εθνικού Πανεπιστημίου Αμυντικής Τεχνολογίας, επικεφαλής του κινεζικού προγράμματος έρευνας και κατασκευής στρατιωτικών τσιπς αιχμής. Ο διάσημος χημικός Ζου Γκανγκιουάν, 51 ετών, πέθανε τον Δεκέμβριο του ΄23 χωρίς να δημοσιοποιηθεί η αιτία του θανάτου του. ΄Ηταν ειδικός στα πολυμερή υλικά και μέλος της κινεζικής Ακαδημίας των Επιστημών όπως και στο Ινστιτούτο Ντάλιαν Χημικής Φυσικής.

Ο κλάδος της Υπερηχητικής κατέγραψε, επίσης, απώλειες στις τάξεις του όπως ο 68χρονος Φανγκ Νταϊνίνγκ που πέθανε μετά από ξαφνική αδιαθεσία στη Νότια Αφρική τον Φεβρουάριο. Εργαζόταν στην έρευνα των υπερ-ανθεκτικών υλικών για την διαστημική βιομηχανία στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας του Πεκίνου, ένα Πανεπιστήμιο που πρωτοπορεί στην έρευνα για την αμυντική τεχνολογία, σύμφωνα με πληροφορίες της South China Morning Post. Η ίδια εφημερίδα μετέδωσε πως ένας άλλος επιστήμονας της Υπερηχητικής, ο 56χρονος Γιαν Χονγκ που είχε εργαστεί στο Πανεπιστήμιο Wright του Οχάιο και επέστρεψε στην Κίνα για να εργαστεί στο Πανεπιστήμιο Northwestern, πέθανε ύστερα από σύντομη ασθένεια.

Η μακάβρια λίστα συνεχίζεται. Πέρσι, ο 47χρονος Ζανγκ Νταϊμπίνγκ, ένας από τους κορυφαίους ειδικούς στα drones στην Κίνα και πρώην αναπληρωτής διευθυντής στο Τμήμα Μη Επανδρωμένων Συστημάτων στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Αμυντικής Τεχνολογίας πέθανε στην επαρχία της Χουνάν, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης στη Σιγκαπούρη χωρίς να δοθεί στη δημοσιότητα η αιτία θανάτου του.

Ο Λιου Ντονγκχάο, 51 ετών, επιφανής επιστήμονας ηλεκτρονικών συστημάτων σκοτώθηκε το 2024 σε ατύχημα, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. ΄Ηταν ιδρυτής του Guizhu Big Data Protection Engineering Security Research και πρωτοπόρος στον κλάδο διαχείρισης ασφάλειας δεδομένων στην Κίνα, σύμφωνα με τους Global Times. Ο 49χρονος Λι Μινιόνγκ, διεθνούς φήμης βραβευμένος από την Κίνα χημικός της βιοιατρικής με μεγάλη συμβολή στον σχεδιασμό καινοτόμων φαρμάκων, πέθανε τον περασμένο Νοέμβριο ύστερα από ξαφνική ασθένεια.

Τα κινεζόφωνα μέσα ενημέρωσης που παρακολουθούν τους, κατά γενική ομολογία, «υπερβολικά πολλούς θανάτους για να είναι σύμπτωση» συχνά αφήνουν υπονοούμενα με πρωτοσέλιδα και τίτλους όπως το Formosa TV News της Ταϊβάν πέρσι: «8 κορυφαίοι επιστήμονες ΄ πεθαίνουν μυστηριωδώς! ΄ - Υπερβολικά ασυνήθιστο» ή και στην Κίνα και το Χονγκ Κονγκ που βλέπουν συνάφεια με το ότι κάποιοι από τους θανάτους συνδέονται με σπουδές και εργασία στις ΗΠΑ: «Ποιος θα σκεφτόταν πως ακόμη και τον 21ο αιώνα, αρκετές ιδιοφυϊες της Κίνας που σπούδασαν ή έκαναν ταξίδια εκτός Κίνας θα πέθαιναν μυστηριωδώς και ανεξήγητα!», αναφερόταν σε άρθρο του δημοφιλούς ιστότοπου 163.com τον περασμένο Οκτώβριο.