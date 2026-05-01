Τι απαντά ο Ντόναλντ Τραμπ στις θεωρίες συνωμοσίας για τους νεκρούς επιστήμονες στις ΗΠΑ

Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης στις ΗΠΑ βρίσκεται το τελευταίο διάστημα μια σειρά θανάτων και εξαφανίσεων προσώπων που συνδέονται με την επιστημονική κοινότητα, υπόθεση που από τα περιθωριακά διαδικτυακά φόρουμ πέρασε πλέον στον Λευκό Οίκο, στο Κογκρέσο και στο FBI. Παρότι οι θεωρίες περί οργανωμένης συνωμοσίας πληθαίνουν, μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί αποδεικτικό υλικό που να επιβεβαιώνει ότι οι υποθέσεις αυτές συνδέονται μεταξύ τους.

Σύμφωνα με το Associated Press, η σχετική συζήτηση εντάθηκε ιδιαίτερα έπειτα από την εξαφάνιση του απόστρατου πτεράρχου William «Neil» McCasland στις 27 Φεβρουαρίου 2026, καθώς ο ίδιος είχε υψηλόβαθμο στρατιωτικό υπόβαθρο και συνδέθηκε από διαδικτυακές κοινότητες με ευαίσθητα ζητήματα άμυνας και τεχνολογίας. Από εκεί και πέρα, χρήστες του διαδικτύου άρχισαν να συνδέουν παλαιότερες και νεότερες υποθέσεις θανάτων ή εξαφανίσεων επιστημόνων, φτάνοντας να μιλούν για τουλάχιστον δώδεκα περιπτώσεις.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που συχνότερα αναφέρονται βρίσκεται η Amy Eskridge, ερευνήτρια που είχε απασχολήσει κύκλους της εναλλακτικής τεχνολογίας και της αντιβαρύτητας. Ο θάνατός της, που αποδόθηκε επισήμως σε αυτοπυροβολισμό το 2022, αποτέλεσε μία από τις υποθέσεις πάνω στις οποίες χτίστηκαν εκ των υστέρων πολλές θεωρίες. Ωστόσο, το AP επισημαίνει ότι η ευρύτερη αφήγηση περί «εξαφανισμένων ή δολοφονημένων επιστημόνων» δεν στηρίζεται, μέχρι στιγμής, σε πειστικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν κοινό σχέδιο ή ενιαίο δράστη.

Ντόναλντ Τραμπ: «Έχουμε τόσο πολλούς επιστήμονες...»

Το θέμα έφτασε μέχρι και στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ρωτήθηκε δημοσίως χθες Πέμπτη (30/4) αν έχει ενημερωθεί για τις υποθέσεις και αν θεωρεί ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ τους. Όπως μεταδίδει το AP, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε επιφυλακτικός, δηλώνοντας ότι μέχρι στιγμής οι περιπτώσεις φαίνονται μάλλον μεμονωμένες. Παράλληλα, σημείωσε ότι στις ΗΠΑ υπάρχουν «εκατοντάδες χιλιάδες επιστήμονες» και πως, αν και το σύνολο των περιστατικών προκαλεί ανησυχία, ο απόλυτος αριθμός παραμένει περιορισμένος σε σχέση με το μέγεθος της επιστημονικής κοινότητας.

Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι επίσημες αμερικανικές υπηρεσίες. Η NASA, διά της εκπροσώπου Bethany Stevens, ξεκαθάρισε ότι από τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία «δεν προκύπτει ζήτημα εθνικής ασφάλειας που να συνδέεται με τη NASA», προσθέτοντας ότι η υπηρεσία συνεργάζεται με τους ερευνητές. Παράλληλα, το FBI έχει επιβεβαιώσει ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, χωρίς όμως να έχει ανακοινώσει ως σήμερα κάποιο εύρημα που να αποδεικνύει ενιαία εγκληματική σύνδεση.

Η υπόθεση έχει ήδη αποκτήσει και κοινοβουλευτική διάσταση. Σύμφωνα με το AP, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής James Comer και ο πρόεδρος υποεπιτροπής Eric Burlison απέστειλαν επιστολές σε κορυφαίους αξιωματούχους, μεταξύ αυτών στον διευθυντή του FBI, στον διοικητή της NASA και στους επικεφαλής των υπουργείων Ενέργειας και Άμυνας, ζητώντας ενημέρωση για τουλάχιστον 11 πρόσωπα που έχουν πεθάνει ή αγνοούνται από το 2023. Οι δύο βουλευτές προειδοποίησαν μάλιστα ότι θα μπορούσαν να προχωρήσουν ακόμη και σε κλήσεις με υποχρεωτική παρουσία, αν οι υπηρεσίες δεν δώσουν επαρκείς εξηγήσεις.

Την ίδια ώρα, ειδικοί στις θεωρίες συνωμοσίας και στην παραπληροφόρηση καλούν σε αυτοσυγκράτηση. Η καθηγήτρια Jen Golbeck από το University of Maryland, την οποία επικαλείται το AP, εξηγεί ότι τέτοιου είδους αφηγήσεις συχνά βασίζονται στην ανθρώπινη τάση να συνδέει ασύνδετα περιστατικά και να αναζητά μοτίβα εκεί όπου ενδέχεται να υπάρχουν μόνο μεμονωμένες τραγωδίες. Με απλά λόγια, το γεγονός ότι αρκετές υποθέσεις φαίνονται μυστηριώδεις δεν αρκεί από μόνο του για να τεκμηριώσει μια οργανωμένη επιχείρηση εξόντωσης επιστημόνων.

Έτσι, παρότι η υπόθεση έχει πλέον περάσει από το περιθώριο στο κέντρο της αμερικανικής πολιτικής σκηνής, η εικόνα παραμένει ασαφής. Οι έρευνες συνεχίζονται, η πολιτική πίεση αυξάνεται και η δημόσια καχυποψία παραμένει έντονη. Αυτό που δεν υπάρχει ακόμη, ωστόσο, είναι η απόδειξη ότι πίσω από τους θανάτους και τις εξαφανίσεις βρίσκεται πράγματι ένα ενιαίο σκοτεινό σχέδιο.