Το Πεντάγωνο επιβεβαιώνει χρήση ενεργειακού όπλου που εμπλέκεται στην εξαφάνιση των 11 επιστημόνων

Το Πεντάγωνο δήλωσε ότι χρησιμοποιεί εξειδικευμένα ενεργειακά όπλα για αμυντικούς σκοπούς, επιβεβαιώνοντας ερευνητές που έκαναν λόγο για την ύπαρξη αυτής της τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων και μία από τους 11 επιστήμονες που πέθαναν ή εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς στις ΗΠΑ.

Ειδικότερα, ο επικεφαλής Τεχνολογίας του Υπουργείου Πολέμου, Emil Michael, ανακοίνωσε την εξέλιξη αυτή με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, η οποία μάλιστα δημοσιεύτηκε στις 4 Μαΐου, γνωστή και ως «Εθνική Ημέρα Star Wars».

«Τα όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας είναι μια εξαιρετική προσθήκη στο οπλοστάσιό μας» ανέφερε η ανάρτηση, η οποία περιλάμβανε εικόνα του συγκεκριμένου οπλισμού να εκτοξεύει «ακτίνα λέιζερ» και έναν στρατιώτη να κρατά το κεφάλι του από πόνο.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει η New York Post, γνωστά ως όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας ή DEWs (Directed Energy Weapons), αυτά τα προηγμένα πολεμικά συστήματα χρησιμοποιούν εστιασμένες ακτίνες για να εξουδετερώνουν αντίπαλα όπλα όπως drones και να αποδυναμώνουν ή ακόμη και να σκοτώνουν αντίπαλους στρατιώτες.

Οι ακτίνες αυτές αποτελούνται από «συγκεντρωμένη ηλεκτρομαγνητική ενέργεια ή ατομικά ή υποατομικά σωματίδια», σύμφωνα με την ανάρτηση του Emil Michael στο X.

Με αυτή την ανακοίνωση, το Πεντάγωνο φαίνεται να επιβεβαιώνει χρόνια φημών που υποστήριζαν ότι η κυβέρνηση ανέπτυσσε αυτό το όπλο, που παραπέμπει περισσότερο σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας.

Η σύνδεση με τους 11 επιστήμονες

Ωστόσο, η υπόθεση περιπλέκεται καθώς μία από τις πιο γνωστές προσωπικότητες που είχαν αναφερθεί στην ύπαρξη και χρήση ενός τέτοιου όπλου, ήταν η εκλιπούσα επιστήμονας Amy Eskridge, 34 ετών, η οποία συμμετείχε σε εκτεταμένη έρευνα σχετικά με τεχνολογία αντιβαρύτητας, UFO και εξωγήινη ζωή.

Η ερευνήτρια, η οποία φέρεται να πέθανε από αυτοτραυματισμό με πυροβολισμό το 2022, είχε ισχυριστεί ότι δέχτηκε επίθεση με ένα τέτοιο ενεργειακό όπλο μέσα στο ίδιο της το σπίτι στο Huntsville της Αλαμπάμα λίγο πριν από τον θάνατό της, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Τη θεωρία της υποστήριξε ο απόστρατος Βρετανός αξιωματικός πληροφοριών Franc Milburn, τον οποίο είχε επιστρατεύσει για να ερευνήσει την παρενόχληση που δεχόταν, αφού απείλησε να αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με τα αντικείμενα της έρευνάς της.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η Eskridge στοχοποιήθηκε από ένα «όπλο κατευθυνόμενης ενέργειας» που έκαψε το σώμα της με μικροκύματα. Ο Milburn μάλιστα παρουσίασε φωτογραφίες με φουσκάλες, δερματικές βλάβες και άλλα τραύματα που φέρεται να υπέστη η Eskridge από την επίθεση.

«Δεν αυτοκτόνησε, δολοφονήθηκε»

Ο απόστρατος αλεξιπτωτιστής πρόσθεσε ότι εκείνη του έστειλε μήνυμα, στο οποίο ανέφερε: «Ο πρώην πράκτορας όπλων της CIA στην ομάδα μου είδε τα χέρια μου όταν είχαν καεί πολύ άσχημα πριν από μερικούς μήνες».

Ο Milburn, που υπέβαλε τα ευρήματά του στο Κογκρέσο το 2023, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Eskridge δεν αυτοκτόνησε, όπως αποφάνθηκαν οι Αρχές, αλλά δολοφονήθηκε από μια «ιδιωτική αεροδιαστημική εταιρεία» που ήθελε να την εμποδίσει να ερευνήσει ευαίσθητα ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Το Πεντάγωνο χρησιμοποιεί ανοιχτά τέτοια όπλα

Αν και οι θεωρίες των Milburn και Eskridge σχετικά με επίθεση τέτοιων όπλων δεν έχουν επιβεβαιωθεί, ο στρατός χρησιμοποιεί παρόμοια τεχνολογία σε δοκιμές ακτίνων λέιζερ.

Παράλληλα, το Πεντάγωνο έχει εντείνει πρόσφατα την ανάπτυξη ενεργειακών όπλων, ζητώντας 789,7 εκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση του προγράμματος DEW κατά το οικονομικό έτος 2025, σύμφωνα με έκθεση στον επίσημο ιστότοπο του Κογκρέσου.

Μεγάλο μέρος αυτής της έρευνας πραγματοποιείται από ιδιωτικές εταιρείες όπως η εταιρεία αμυντικών τεχνολογιών AeroVironment, η οποία διατηρεί δεσμούς με τις υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας και φέρεται να συνέβαλε στην ανάπτυξη του όπλου που εμφανίζεται στην ανάρτηση του Πενταγώνου -του Locust X3. Το συγκεκριμένο «όπλο ακτίνων» είναι ικανό να εκτοξεύει δέσμες με την ταχύτητα του φωτός για να εξουδετερώνει drones.

NEW: Researcher working on anti-gravity technology, whose death was ruled a su*cide, sent a text just one month before her death saying she would never kill herself, according to the Daily Mail.



Amy Eskridge was found with a gunshot to the head in Huntsville, Alabama.



Η Amy Eskridge είναι μία από τους 11 κορυφαίους Αμερικανούς επιστήμονες και ερευνητές που είτε πέθαναν είτε εξαφανίστηκαν, μετά την έρευνά τους πάνω σε άγνωστα φαινόμενα (UAPs) και άλλα ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Οι μυστηριώδεις εξαφανίσεις τους έχουν χαρακτηριστεί ζήτημα επείγουσας εθνικής σημασίας, όπως υποστήριξε την Παρασκευή (1/5) μέλος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ο βουλευτής Eric Burlison, Ρεπουμπλικανός από το Μιζούρι, δήλωσε ότι το γραφείο του ήδη ερευνούσε ορισμένες από τις «υπερβολικά συμπτωματικές» εξαφανίσεις έναν χρόνο πριν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώσει στους δημοσιογράφους την Πέμπτη (30/4) ότι διέταξε επίσημη έρευνα για την υπόθεση.

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής υποστήριξε ότι η τύχη ορισμένων από τους επιστήμονες «σίγουρα» συνδέεται με την πρόσβαση που είχαν σε απόρρητες πληροφορίες αεροδιαστημικής, άμυνας και UFO, ενώ ανέφερε ότι στην υπόθεση θα μπορούσαν να εμπλέκονται και άλλες χώρες, όπως η Κίνα, η Ρωσία και το Ιράν.