«Ήξερε πάρα πολλά»: Μυστηριώδης θάνατος 24χρονης «επιστρέφει» 25 χρόνια μετά με θεωρίες για UFO

Περισσότερα από 25 χρόνια μετά την εξαφάνιση και τον θάνατο της Τσάντρα Λέβι, μιας νεαρής ασκούμενης στις ΗΠΑ, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή σε ερωτήματα και θεωρίες συνωμοσίας. Οι γονείς της επανέρχονται δημόσια, εκφράζοντας αμφιβολίες για τα επίσημα συμπεράσματα και αφήνοντας αιχμές για πιθανή συγκάλυψη, ακόμη και εμπλοκή κρατικών μηχανισμών. Παράλληλα, αναφέρονται σε σενάρια που συνδέουν την υπόθεση με πληροφορίες για UFO, προκαλώντας νέο κύκλο συζητήσεων γύρω από μία από τις πιο πολυσυζητημένες εξαφανίσεις στις ΗΠΑ.

Ήδη, το τελευταίο διάστημα, γίνονται πολλές συζητήσεις για τις περίεργες εξαφανίσεις 11 επιστημόνων οι οποίοι εργάζονταν σε κρίσιμους τομείς έρευνας, όπως το Διάστημα και η πυρηνική τεχνολογία, ενώ πρόσφατα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι σύντομα θα δημοσιοποιήσει αρχεία για τα UFO.

Οι γονείς της Λέβι, μιας ασκούμενης στο Ομοσπονδιακό Γραφείο Φυλακών που μυστηριωδώς βρέθηκε νεκρή πριν από 25 χρόνια, πιστεύουν ότι θα μπορούσε να είχε «εξοντωθεί επειδή γνώριζε πάρα πολλά» για τα UFO. Η 24χρονη ασκούμενη, η οποία φέρεται να είχε σχέση με τον τότε βουλευτή Γκάρι Κόντιτ (Δημοκρατικός από την Καλιφόρνια), εξαφανίστηκε στην Ουάσιγκτον, ενώ εργαζόταν για την ομοσπονδιακή υπηρεσία.

Η Τσάντρα Λέβι (φωτο: ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA PHOTO AFP / DC POLICE DEPT FILES)

«Η Τσάντρα ανέφερε κάτι που γνώριζε για τα UFO, ότι ο βουλευτής Κόντιτ ήταν στην Επιτροπή (της Βουλής των Αντιπροσώπων) για να μάθει για τα UFO», δήλωσε ο πατέρας της, Ρόμπερτ Λέβι, στο NewsNation. «Λέει, "α, πιστεύει στα UFO όπως κι εγώ" και ότι ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Έτσι, μετά με άφησε να σκεφτώ, γνωρίζοντας την Τσάντρα, είναι πολύ περίεργη. Μήπως γνώριζε κάτι που δεν έπρεπε να γνωρίζει; Και μήπως είχε εξαφανιστεί επειδή γνώριζε πάρα πολλά;» πρόσθεσε η μητέρα της Σούζαν.

Η μητέρα της Λέβι συνέχισε να εικάζει ότι η CIA είχε κάποια σχέση με τον θάνατο της κόρης της. «Δεν ξέρουμε τι πραγματικά συμβαίνει στην κυβέρνηση. Τόσοι πολλοί από εμάς δεν γνωρίζουμε την αλήθεια για πολλά πράγματα», είπε η Σούζαν. «Ζητώ την αλήθεια. Κάποιος γνωρίζει τι συνέβη στην κόρη μου, την Τσάντρα, και τι έχει συμβεί σε πολλούς άλλους ανθρώπους που έχουν εξαφανιστεί, αγνοούνται, που έχουν εξαφανιστεί με κάποιους μυστηριώδεις τρόπους».

Το ζευγάρι πρόσθεσε ότι τους είχαν «πει να μην θίξουν αυτό το θέμα», αλλά δεν θα επεκταθούν περαιτέρω. Πάνω από ένα χρόνο αφότου αναφέρθηκε η εξαφάνιση της Λέβι, τα λείψανά της ανακαλύφθηκαν σε ένα πάρκο μόλις λίγα μίλια από το διαμέρισμά της στην Ουάσιγκτον. Οι Αρχές χαρακτήρισαν τον θάνατό της ως ανθρωποκτονία, αλλά τα ερωτήματα εξακολουθούσαν να υπάρχουν. Ο Κόντιτ, από την πλευρά του, δεν κατονομάστηκε ποτέ ως ύποπτος και αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση.

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΛΕΙΨΑΝΑ ΤΗΣ ΤΣΑΝΤΡΑ ΛΕΒΙ (ΦΩΤΟ: ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA PHOTO AFPI / SHAWN THEW)

Στη συνέχεια, το 2009, οι αρχές συνέλαβαν έναν ύποπτο, τον Ίνγκμαρ Γκουαντίκ, και του απήγγειλαν κατηγορίες για τη δολοφονία της. Καταδικάστηκε τον επόμενο χρόνο, αλλά η υπόθεση κατέληξε να απορριφθεί το 2015 όταν αποκαλύφθηκε ότι ένας βασικός μάρτυρας κατηγορίας είπε ψέματα στην κατάθεσή του.