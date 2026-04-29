Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι σύντομα θα δημοσιοποιήσει αρχεία για τα UFO

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να δημοσιοποιήσει σύντομα αρχεία σχετικά με τα μη αναγνωρισμένα ιπτάμενα αντικείμενα, γνωστά και ως UFO.

«Θα δώσουμε στη δημοσιότητα όσο το δυνατόν περισσότερα στο προσεχές διάστημα. Πιστεύω ότι κάποια από αυτά θα είναι αρκετά ενδιαφέροντα», δήλωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, μετά από ερώτηση δημοσιογράφου.

Reporter: Do you have an update on the UFO files?



Trump: We are going to be releasing as much as we can in the near future… I think some of it's going to be pretty interesting.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν ανέφερε την ακριβή ημερομηνία δημοσιοποίησης ούτε τον όγκο των δεδομένων που θα αποκαλυφθούν.