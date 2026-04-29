Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι σύντομα θα δημοσιοποιήσει αρχεία για τα UFO
Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν ανέφερε την ακριβή ημερομηνία δημοσιοποίησης ούτε τον όγκο των δεδομένων που θα αποκαλυφθούν.
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να δημοσιοποιήσει σύντομα αρχεία σχετικά με τα μη αναγνωρισμένα ιπτάμενα αντικείμενα, γνωστά και ως UFO.
«Θα δώσουμε στη δημοσιότητα όσο το δυνατόν περισσότερα στο προσεχές διάστημα. Πιστεύω ότι κάποια από αυτά θα είναι αρκετά ενδιαφέροντα», δήλωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, μετά από ερώτηση δημοσιογράφου.
Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν ανέφερε την ακριβή ημερομηνία δημοσιοποίησης ούτε τον όγκο των δεδομένων που θα αποκαλυφθούν.