Ο Μπαράκ Ομπάμα ελπίζει ότι υπάρχουν εξωγήινοι - «Βάζω υποψηφιότητα για πρώτη επαφή»

Μια από τις πιο απολαυστικές τηλεοπτικές συζητήσεις των τελευταίων ημερών χάρισε ο Μπαράκ Ομπάμα στο κοινό του «The Late Show», όταν ο Στίβεν Κόλμπερτ αποφάσισε να τον… στριμώξει για όσα γνωρίζει σχετικά με UFO και εξωγήινη ζωή.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ παραδέχθηκε ότι θα ήθελε να έρθει σε επαφή με εξωγήινη ζωή, ωστόσο ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχουν μυστικά αρχεία ή αποδείξεις που να κρατά κρυφές η αμερικανική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Entertainment Weekly, η κουβέντα πήρε γρήγορα χιουμοριστική τροπή όταν ο Ομπάμα σχολίασε τη διαχρονική θεωρία ότι οι αμερικανικές αρχές αποκρύπτουν στοιχεία για εξωγήινους πολιτισμούς και ιπτάμενα αντικείμενα αγνώστου ταυτότητας. «Η κυβέρνηση είναι τρομερή στο να κρατάει μυστικά», είπε χαρακτηριστικά, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο να υπάρχουν κρυμμένες πληροφορίες για UFO χωρίς να έχουν διαρρεύσει.

«Κάποιος θα είχε βγάλει σέλφι και θα το έστελνε στην κοπέλα του»

Μάλιστα, ο πρώην πρόεδρος χρησιμοποίησε ένα απολαυστικό παράδειγμα για να εξηγήσει το σκεπτικό του: «Αν υπήρχαν εξωγήινοι ή διαστημόπλοια υπό τον έλεγχο της αμερικανικής κυβέρνησης, σίγουρα κάποιος θα είχε βγάλει μια selfie με έναν εξωγήινο και θα την είχε στείλει στην κοπέλα του για να την εντυπωσιάσει».

Η ατάκα προκάλεσε γέλια στο στούντιο, με τον Στίβεν Κόλμπερτ να συνεχίζει στο ίδιο ύφος, αστειευόμενος ότι ορισμένα κυβερνητικά κτίρια μοιάζουν ήδη με διαστημόπλοια, αφήνοντας μάλιστα αιχμές για την προεδρική βιβλιοθήκη του Ομπάμα, η οποία αναμένεται να ανοίξει σύντομα.

Παρότι δήλωσε πως δεν έχει καμία προσωπική εμπειρία ή γνώση σχετική με εξωγήινη ζωή, ο Ομπάμα παραδέχθηκε ότι εξακολουθεί να ελπίζει πως δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν. «Βάζω υποψηφιότητα για την πρώτη επαφή», είπε χαμογελώντας, εξηγώντας ότι η διπλωματική του εμπειρία και ο χαρακτήρας του θα τον καθιστούσαν, όπως είπε, ιδανικό εκπρόσωπο της ανθρωπότητας απέναντι σε έναν εξωγήινο πολιτισμό.

«Δεν έχουμε καμία απόδειξη»

«Είμαι φιλικός και μπορώ να προσφέρω εμπειρία σε θέματα διπλωματίας. Νομίζω ότι θα τα κατάφερνα καλά», σχολίασε. Ο Κόλμπερτ απάντησε επίσης με χιούμορ, λέγοντας πως «θα το έχουμε υπόψη μας», συνεχίζοντας την ανάλαφρη αλλά απολαυστική συζήτηση.

Παρά τις αστείες ατάκες, ο Ομπάμα επέμεινε σε ένα βασικό σημείο, ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν αποδείξεις για επαφή με εξωγήινη ζωή ή στοιχεία που να επιβεβαιώνουν θεωρίες συνωμοσίας γύρω από UFO. «Συγκεντρωθήκαμε εδώ για να αναφέρουμε κάτι τέτοιο, και δεν έχουμε καμία τέτοια απόδειξη», κατέληξε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, αφήνοντας πάντως ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι κάπου στο αχανές σύμπαν μπορεί να υπάρχει ζωή πέρα από τη Γη.