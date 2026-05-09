UFO στο Αιγαίο: Τα τρία μυστηριώδη περιστατικά στην Ελλάδα που αποκαλύπτουν τα αρχεία του Πενταγώνου

Νέα ερωτήματα γύρω από τα λεγόμενα UFO ή UAP (Ανεξήγητα Εναέρια Φαινόμενα) προκαλούν τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα του αμερικανικού Πενταγώνου, στα οποία περιλαμβάνονται και τρεις καταγραφές περιστατικών στην Ελλάδα. Οι αναφορές αφορούν εμφανίσεις μυστηριωδών αντικειμένων πάνω από το Αιγαίο στα τέλη του 2023 και στις αρχές του 2024, με τους Αμερικανούς πιλότους και τα συστήματα παρακολούθησης να καταγράφουν κινήσεις που χαρακτηρίζονται «ανεξήγητες».

Τα σχετικά αρχεία δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή 8 Μαΐου 2025 από το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας διαφάνειας της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ γύρω από απόρρητα έγγραφα που αφορούν UFO, εξωγήινη ζωή και μη αναγνωρισμένα ανώμαλα φαινόμενα.

Η πρώτη δέσμη εγγράφων περιλαμβάνει 162 φακέλους, παλαιά διπλωματικά τηλεγραφήματα, απομαγνητοφωνήσεις από αποστολές της NASA και αναφορές ομοσπονδιακών υπηρεσιών. Ανάμεσα σε αυτά, ξεχωρίζουν και τρία περιστατικά που συνδέονται με την Ελλάδα και ειδικότερα με το Αιγαίο.

Τα τρία περιστατικά στο Αιγαίο

Η πρώτη αναφορά αφορά την 27η Οκτωβρίου 2023. Σύμφωνα με τα έγγραφα, καταγράφηκε ένα μικρό, κυκλικό αντικείμενο να κινείται σε πολύ χαμηλό ύψος πάνω από το Αιγαίο. Το αντικείμενο φέρεται να πραγματοποίησε απότομους και επικίνδυνους ελιγμούς πριν εξαφανιστεί από τα συστήματα παρακολούθησης, χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί η ταυτότητα ή η προέλευσή του.

Δύο ημέρες αργότερα, στις 29 Οκτωβρίου 2023, καταγράφηκε δεύτερο παρόμοιο περιστατικό. Η σχετική αναφορά περιγράφει ένα μικρό κυκλικό αντικείμενο που κινούνταν πάνω από τη θάλασσα με κατεύθυνση προς την ξηρά. Ωστόσο, λίγο αργότερα χάθηκε από την εικόνα, χωρίς να εντοπιστεί εκ νέου.

Στα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα περιλαμβάνεται και τρίτη μη επιλυθείσα αναφορά UAP, η οποία καταγράφηκε τον Ιανουάριο του 2024. Για το συγκεκριμένο περιστατικό δεν δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες, ούτε για τις συνθήκες της παρατήρησης ούτε για τη φύση του αντικειμένου που εντοπίστηκε.

🛸Archivo Ovni

📍Grecia - 01/10/2023



Otro objeto no identificado que ejecuta giros bruscos y repetidos de casi 90 grados, maniobras que ninguna aeronave actual puede realizar a esas velocidades.



Un piloto sometido a esas fuerzas habría perdido el conocimiento en segundos. pic.twitter.com/6ykSByc83h — Gustavo Cardenas (@gustav0cardenas) May 8, 2026

Τι λέει το Πεντάγωνο

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ξεκαθαρίζει πάντως ότι οι περιγραφές που περιλαμβάνονται στα αρχεία αντανακλούν την αντίληψη των χειριστών, των πιλότων ή των συστημάτων που κατέγραψαν τα συμβάντα εκείνη τη χρονική στιγμή. Όπως επισημαίνεται, οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούνται δεν αποτελούν οριστική απόδειξη για τη φύση, την προέλευση ή τις δυνατότητες των αντικειμένων.

Παράλληλα, το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ αναφέρει ότι ορισμένα στοιχεία αφαιρέθηκαν από τα έγγραφα για λόγους προστασίας αυτοπτών μαρτύρων, στρατιωτικών εγκαταστάσεων και ευαίσθητων πληροφοριών που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια. Ωστόσο, υπογραμμίζεται ότι δεν αποκρύφθηκαν πληροφορίες που αφορούν την ίδια την ύπαρξη των περιστατικών UAP.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι η πολυετής διατήρηση αυτών των φακέλων ως απόρρητων είχε ενισχύσει τις θεωρίες και τις εικασίες γύρω από τα UFO, σημειώνοντας πως οι πολίτες πρέπει πλέον να έχουν άμεση πρόσβαση στο σχετικό υλικό.

Η δημοσιοποίηση των φακέλων εντάσσεται στην πρωτοβουλία PURSUE που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο Φεβρουάριο, ζητώντας από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να εντοπίσουν και να αποδεσμεύσουν αρχεία που σχετίζονται με εξωγήινη ζωή και μη αναγνωρισμένα ανώμαλα φαινόμενα.

Η κίνηση αυτή έρχεται λίγους μήνες μετά την απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να δώσει στη δημοσιότητα και άλλα ιστορικά αρχεία υψηλού ενδιαφέροντος, ανάμεσά τους έγγραφα που αφορούν τις δολοφονίες του Τζον Φ. Κένεντι, του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι και του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.

