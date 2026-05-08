Βίντεο με UFO στην Ελλάδα έδωσε στη δημοσιότητα το Πεντάγωνο - Aποχαρακτηρίστηκαν απόρρητα έγγραφα

Ανάμεσα στα δεκάδες έγγραφα για την πιθανή ύπαρξη ιπτάμενων αντικειμένων αγνώστου ταυτότητας (UFO) που αποχαρακτήρισε και έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ φαίνεται πως περιλαμβάνονται και αναφορές που σχετίζονται με την Ελλάδα.

Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στη δέσμευση των αμερικανικών αρχών να ενημερώνουν το κοινό σχετικά με τα Μη Ταυτοποιημένα Ανώμαλα Φαινόμενα (Unidentified Anomalous Phenomena, UAP), όρος που χρησιμοποιείται πλέον αντί του παλαιότερου «UFO».

«Τα έγγραφα αυτά, που κρύβονταν ως αμυντικά μυστικά, τροφοδοτούσαν για καιρό, αδικαιολόγητα, εικασίες και ήρθε η ώρα ο αμερικανικός λαός να αποκτήσει απευθείας πρόσβαση», ανέφερε ο Αμερικανός υπουργός άμυνας Πιτ Χέγκσεθ σε ανακοίνωσή του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει τον Φεβρουάριο ότι σκόπευε να δώσει εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες «να εντοπίσουν και να δημοσιοποιήσουν» τους φακέλους που διαθέτουν και αφορούν εξωγήινους και «μη αναγνωρισμένα ανώμαλα φαινόμενα (UAP) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας PURSUE για μέγιστη διαφάνεια.

Όπως επισημαίνεται στην επίσημη ανακοίνωση, η πρώτη δημοσιοποίηση περιλαμβάνει αρχεία που δεν είχαν δημοσιοποιηθεί ξανά στο παρελθόν. Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε μέσα από συνεργασία πολλών αμερικανικών φορέων, μεταξύ των οποίων ο Λευκός Οίκος, το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών, το Υπουργείο Ενέργειας, το All-domain Anomaly Resolution Office (AARO), η NASA, το FBI και άλλες υπηρεσίες πληροφοριών.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι όλο το υλικό θα είναι διαθέσιμο μέσω της πλατφόρμας WAR.GOV/UFO, ενώ οι αρμόδιες αρχές ξεκαθαρίζουν πως θα συνεχίσουν να προσθέτουν νέα έγγραφα σταδιακά τα οποία χρονολογούνται ακόμη και πριν από 80 έτη.

Οι αναφορές στην Ελλάδα

Επιπλέον, ανάμεσα στα δεκάδες αρχεία ξεχωρίζουν βίντεο που έχουν τραβηχτεί πάνω από το Αιγαίο επισημαίνοντας πως παρατηρήθηκαν θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους.

Τι είδαν Αμερικανοί πιλότοι τον Οκτώβριο του 2023:

00:02: Ο αισθητήρας περιορίζει το οπτικό του πεδίο για να εστιάσει σε μια περιοχή με έντονη αντίθεση κοντά στο κέντρο της οθόνης.

00:03-00:19: Ο αισθητήρας παρακολουθεί την περιοχή με έντονη αντίθεση καθώς αυτή κινείται με φόντο τη θάλασσα.

00:20: Καθώς το φόντο μεταβαίνει από κυρίως νερό σε ξηρά, η περιοχή με έντονη αντίθεση γίνεται δυσδιάκριτη.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα μια πρώτη παρτίδα εγγράφων και βίντεο που μέχρι τώρα χαρακτηρίζονταν απόρρητα, για τα UFO. Εικόνα από το τι είδαν Αμερικανοί πιλότοι πάνω από την Ελλάδα!

Πηγή: υπουργείο Πολέμου ΗΠΑ - FBI

Παράλληλα, δόθηκε στη δημοσιότητα και σχετική έκθεση και όπως αναφέρεται πρόκειται για ένα περιστατικό όπου ο πιλότος περιέγραφε το αντικείμενο ως «διαμαντοειδές» και κινούμενο με ταχύτητα περίπου 800 χλμ/ώρα. Ο παρατηρητής ανέφερε επίσης ότι ήταν ανιχνεύσιμο μόνο μέσω αισθητήρα υπέρυθρων μικρού μήκους κύματος (SWIR).

Ένας χειριστής των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων ανέφερε ότι παρατήρησε ένα άλλο άγνωστο αντικείμενο, εκτιμώντας την ταχύτητά του σε «περίπου 434 κόμβους (800 χιλιόμετρα/ώρα)».

Το Κογκρέσο διέταξε το Πεντάγωνο να δημοσιοποιηθούν

Ένα άλλο αρχείο είναι μια φωτογραφία της NASA από τη διαστημική αποστολή Apollo 17 του 1972 που δείχνει τρεις τελείες σε τριγωνικό σχηματισμό. Το Πεντάγωνο λέει στη λεζάντα ότι «δεν υπήρξε ομόφωνη άποψη για το είδος της ανωμαλίας» όμως μια νέα, προκαταρκτική ανάλυση αναφέρει ότι θα μπορούσε να είναι ένα «υλικό αντικείμενο».

Το Πεντάγωνο εργαζόταν για τον αποχαρακτηρισμό εγγράφων που σχετίζονται με UFO εδώ και χρόνια και το Κογκρέσο ίδρυσε το 2022 ένα γραφείο για τον αποχαρακτηρισμό υλικού. Η πρώτη του αναφορά, το 2024, αποκάλυψε εκατοντάδες νέα συμβάντα UAP αλλά δεν βρέθηκαν ενδείξεις ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ποτέ τη θέαση εξωγήινης τεχνολογίας.

Το Κογκρέσο διέταξε το Πεντάγωνο να δημοσιοποιήσει αρχεία δεκαετιών καθώς ορισμένοι στρατιωτικοί μίλησαν για τις εμπειρίες τους από επαφές με αεροσκάφη άγνωστης ταυτότητας. Μια ομάδα Ρεπουμπλικάνων πίεσε περαιτέρω, κατηγορώντας το υπουργείο Άμυνας ότι αποκρύπτει έγγραφα.

Σήμερα, ο Ρεπουμπλικάνος Τιμ Μπάρτσετ ευχαρίστησε τον Τραμπ επειδή «κράτησε τον λόγο του» για διαφάνεια, σημειώνοντας όμως ότι «θα χρειαστεί λίγος χρόνος» μέχρι να δοθούν στη δημοσιότητα όλα τα έγγραφα.

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως δώσει στη δημοσιότητα έγγραφα που σχετίζονται με τις δολοφονίες του προέδρου Τζον Φ. Κένεντι, του γερουσιαστή Ρόμπερτ Φ. Κένεντι και του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ, όμως σε αυτά δεν αποκαλύφθηκαν γεγονότα πέραν των ήδη γνωστών.