«Στατιστικά το σύμπαν είναι απέραντο, άρα...»: Ο Ομπάμα απαντά για το εάν υπάρχουν εξωγήινοι

Σάλο προκάλεσε η τοποθέτηση του πρώην Αμερικανού προέδρου Μπαράκ Ομπάμα που ανέφερε σε συνέντευξή του ότι οι εξωγήινοι είναι πραγματικοί.

Ωστόσο, μετά την φρενίτιδα που προκλήθηκε ο Μπαράκ Ομπάμα έσπευσε να διορθώσει τα κακώς κείμενα σε μια ανάρτηση που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα διευκρίνισε ότι δεν έχει δει κανένα αποδεικτικό στοιχείο για τους εξωγήινους ωστόσο ο ίδιος πιστεύει ότι υπάρχουν. Αυτό έγινε κατά τη διάρκεια ενός «speed round» παιχνιδιού ερωτήσεων, όπου ο παρουσιαστής Μπράιαν Τάιλερ Κοέν του έκανε γρήγορες ερωτήσεις και ο Μπαράκ Ομπάμα έπρεπε να απαντήσει με την πρώτη λέξη που του σκέφτεται.

Όταν ο Κοέν τον ρώτησε «Υπάρχουν εξωγήινοι;», ο Ομπάμα απάντησε: «Είναι αληθινοί, αλλά δεν τους έχω δει». Στη συνέχεια είπε: «Δεν κρατιούνται στο Area 51. Δεν υπάρχει υπόγεια εγκατάσταση, εκτός αν υπάρχει μια τεράστια συνωμοσία και την έκρυψαν ακόμα και από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών».

«Στατιστικά το σύμπαν είναι απέραντο, άρα...»

Ωστόσο, μετά τη φρενίτιδα στα μέσα ενημέρωσης, ο Ομπάμα δημοσίευσε μια δήλωση στο Instagram το βράδυ της Κυριακής.

«Προσπαθούσα να τηρήσω το πνεύμα του speed round, αλλά καθώς τράβηξε την προσοχή σας, ας διευκρινίσω. Στατιστικά, το σύμπαν είναι τόσο απέραντο που οι πιθανότητες να υπάρχει ζωή εκεί έξω είναι καλές», έγραψε αρχικά και συνέχισε «Όμως οι αποστάσεις ανάμεσα στα ηλιακά συστήματα είναι τόσο μεγάλες που οι πιθανότητες να έχουμε επισκέψεις από εξωγήινους είναι χαμηλές, και κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου δεν είδα κανένα στοιχείο ότι εξωγήινοι έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας. Στα αλήθεια!» κατέληξε.

Τι γνωρίζουμε για την Area 51

Υπάρχει μια μακροχρόνια θεωρία συνωμοσίας που υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ κρύβει εξωγήινους στο Area 51, μια ιδιαίτερα απόρρητη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας στη Νεβάδα.

Το 2019, αφού 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι εγγράφηκαν για να «εφορμήσουν» στη βάση, περίπου 150 influencers στα social media συγκεντρώθηκαν γύρω από τον αεροδιάδρομο, αλλά η εκδήλωση κατέληξε αντικλιμακτικά, με μόνο λίγες συλλήψεις, και τελικά μετατράπηκε σε μουσικό φεστιβάλ.



Τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα που κυκλοφόρησαν το 2013 αποκάλυψαν ότι η μυστική βάση χρησιμοποιήθηκε στην πραγματικότητα για αεροπορικές δοκιμές κυβερνητικών προγραμμάτων των ΗΠΑ, όπως τα προγράμματα επιτήρησης U-2 και Oxcart.

«Οι πειραματισμοί μεγάλης υψομετρικής με το U-2 οδήγησαν σύντομα σε μια απρόβλεπτη παρενέργεια – μια τεράστια αύξηση στις αναφορές για άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα (UFOs)», ανέφεραν τα έγγραφα.