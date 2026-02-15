Στην αντεπίθεση ο Ομπάμα κατά Τραμπ: Οι αιχμές για το ρατσιστικό βίντεο και η «δικτατορία» της ICE

Ο αμερικανός πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα καταδίκασε το Σάββατο τον υποβιβασμό του πολιτικού λόγου στη χώρα, που έχει μετατραπεί, κατ’ αυτόν, σε «παράσταση κλόουν», αντιδρώντας για πρώτη φορά στην αναπαραγωγή από τον Ντόναλντ Τραμπ ρατσιστικού βίντεο στο οποίο ο ίδιος και η σύζυγός του Μισέλ παρουσιάζονται σαν πίθηκοι.

Ο κ. Ομπάμα ερωτήθηκε για το επίμαχο βίντεο, που αναπαρήγαγε ο Ντόναλντ Τραμπ στις αρχές του μήνα μέσω Truth Social, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πόντκαστ του πολιτικού σχολιαστή Μπράιαν Τάιλερ Κόεν, ο οποίος πρόσκειται στους δημοκρατικούς.

Η πλειονότητα των κατοίκων των ΗΠΑ «βρίσκει αυτή τη συμπεριφορά βαθιά προβληματική», διαβεβαίωσε ο δημοκρατικός πρώην πρόεδρος (2009-2017), χωρίς να αναφερθεί άμεσα ούτε στο βίντεο, ούτε στον ρεπουμπλικάνο διάδοχό του.

«Είναι αλήθεια ότι προσελκύει προσοχή. Είναι αλήθεια ότι εκτρέπει την προσοχή», συνέχισε.

«Αυτό είναι το είδος της παράστασης κλόουν που εκτυλίσσεται στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και στην τηλεόραση, κι είναι επίσης αλήθεια είναι πως δεν μοιάζει να προκαλεί καμιά ντροπή σε κόσμο που προηγουμένως θεωρούσε ότι πρέπει να δείχνει κάποια αξιοπρέπεια, κάποια αίσθηση σεβασμού των συμβάσεων και σεβασμού στο αξίωμα, έτσι δεν είναι; Αυτό έχει χαθεί», συμπλήρωσε.

«Οι πρακτικές της ICE είναι "δικτατορικές"»

Παράλληλα, καταδίκασε τις επιχειρήσεις της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) στη Μινεσότα, συγκρίνοντάς τες με ενέργειες που διαπράττονται «σε δικτατορίες».

«Η κακοποιά συμπεριφορά των πρακτόρων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης είναι βαθιά ανησυχητική και επικίνδυνη», είπε ο κ. Ομπάμα κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο πόντκαστ του πολιτικού σχολιαστή Μπράιαν Τάιλερ Κόεν, που πρόσκειται στους δημοκρατικούς.

Ο 64χρονος πρώην πρόεδρος έκανε λόγο για μεθόδους «που είχαμε δει στο παρελθόν σε αυταρχικές χώρες και σε δικτατορίες».

Η Ρενέ Γκουντ και ο Άλεξ Πρέτι, αμερικανοί υπήκοοι, σκοτώθηκαν από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων τον περασμένο μήνα στη Μινεάπολη, η πρώτη προσπαθώντας να παρεμποδίσει έφοδο της ICE, ο δεύτερος προσπαθώντας να προστατεύσει γυναίκα που απώθησε βίαια αστυνομικός κατά τη διάρκεια διαδήλωσης. Οι θάνατοι αυτοί προκάλεσαν κύμα αγανάκτησης και μεγάλες διαδηλώσεις, ιδίως επειδή η κυβέρνηση Τραμπ επέρριψε στα θύματα «εσωτερική τρομοκρατία».

Great sitting down with @BrianTylerCohen to talk about everything from the courage we saw in Minnesota, to how Democrats can be true to our values and get stuff done, to how we’re building a community of changemakers at the @ObamaFoundation. https://t.co/xyskxKbM8n pic.twitter.com/E02yOaHezK — Barack Obama (@BarackObama) February 14, 2026

Ο δημοκρατικός πρώην πρόεδρος (2009-2017) είχε ήδη επικρίνει τον Ιανουάριο τη δράση της αστυνομίας μετανάστευσης, καλώντας να υπάρξει αντίδραση των συμπολιτών του καθώς θεμελιώδεις αξίες τους υφίστανται «επίθεση», όπως το έθεσε.

Στη χθεσινή συνέντευξη, εξήρε την αντίσταση που προβάλλεται στις επιχειρήσεις της ICE.

Οι πολίτες που συμμετέχουν, εξήγησε, «λένε, με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο, ‘αυτή δεν είναι η Αμερική στην οποία πιστεύουμε’ και θα αντισταθούμε, θα αντιδράσουμε λέγοντας την αλήθεια, με κάμερες και με ειρηνικές διαδηλώσεις».

«Αυτός ο ηρωικός και επίμονος αγώνας από πλευράς του απλού κόσμου, παρά τις θερμοκρασίες υπό το μηδέν, αυτό πρέπει να μας δίνει ελπίδα», πρόσθεσε ο κ. Ομπάμα. «Όσο έχουμε κόσμο όπως αυτός, νομίζω θα το ξεπεράσουμε αυτό».