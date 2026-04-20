Όταν η Γη κρύβεται πίσω από τη Σελήνη: Το εντυπωσιακό βίντεο που τράβηξε αστροναύτης του Artemis II

Ένα πολύ εντυπωσιακό βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα ο διοικητής της αποστολής Artemis II, Ριντ Γουάιζμαν, από το σπάνιο φαινόμενο «Earthset», τη στιγμή δηλαδή που η Γη χάνεται αργά πίσω από τη Σελήνη. Ο αστροναύτης κατέγραψε το υλικό στις 6 Απριλίου, κατά τη διάρκεια της αποστολής, την ώρα που το πλήρωμα περνούσε δίπλα από το φεγγάρι. Το βίντεο τραβήχτηκε με iPhone και ζουμ 8x, μέσα από το παράθυρο της κάψουλας Orion, γεγονός που το καθιστά ακόμη πιο εντυπωσιακό.

Στο βίντεο φαίνεται η Γη να «γλιστρά» σταδιακά πίσω από την άκρη της Σελήνης, αυτό που οι αστροναύτες αποκαλούν «σεληνιακό χείλος» (lunar limb). Διακρίνονται τμήματα του πλανήτη καλυμμένα από στροβιλιζόμενα σύννεφα, ιδιαίτερα πάνω από την Αυστραλία και την Ωκεανία, πριν εξαφανιστεί πλήρως από το οπτικό πεδίο. Στο προσκήνιο φαίνεται επίσης ένας κρατήρας της σεληνιακής επιφάνειας, ενισχύοντας την αίσθηση της κλίμακας.

Ο Γουάιζμαν περιέγραψε την εμπειρία ως «σαν να παρακολουθείς ένα ηλιοβασίλεμα στην παραλία, αλλά από την πιο άγνωστη θέση στο σύμπαν». Το φαινόμενο καταγράφηκε στο πιο απομακρυσμένο σημείο της αποστολής από τη Γη, σε απόσταση περίπου 252.756 μιλίων, θέτοντας νέο ρεκόρ απόστασης για επανδρωμένη διαστημική πτήση.

«Μία μόνο ευκαιρία σε μια ζωή… Σαν να βλέπεις ηλιοβασίλεμα στην παραλία από την πιο ξένη θέση στο σύμπαν, δεν μπόρεσα να αντισταθώ στο να τραβήξω ένα βίντεο το "Earthset" με το κινητό», έγραψε ο ίδιος.

Like watching sunset at the beach from the most foreign seat in the cosmos, I couldn’t resist a cell phone video of Earthset. You can hear the shutter on the Nikon as @Astro_Christina is hammering away on 3-shot brackets and capturing those… pic.twitter.com/8aWnaFJ69c — Reid Wiseman (@astro_reid) April 19, 2026

«Με δυσκολία έβλεπα τη Σελήνη μέσα από το παράθυρο της θυρίδας σύνδεσης, αλλά το iPhone είχε το ιδανικό μέγεθος για να καταγράψει τη θέα… το βίντεο είναι αμοντάριστο, χωρίς περικοπές, με ζουμ 8x, που είναι πολύ κοντά σε αυτό που βλέπει το ανθρώπινο μάτι. Απολαύστε το», πρόσθεσε.

Την ίδια στιγμή, η συνάδελφός του αστροναύτης Κριστίνα Κοχ χρησιμοποίησε επαγγελματική κάμερα με τηλεφακό για να απαθανατίσει την ίδια σκηνή σε υψηλή ανάλυση.

Η πρώτη ανθρώπινη εμπειρία μετά από 50 χρόνια

Αξίζει να σημειωθεί ότι τέτοιες εικόνες είναι εξαιρετικά σπάνιες, καθώς είχαν περάσει περισσότερα από 50 χρόνια από την τελευταία φορά που άνθρωποι είδαν ένα Earthset, από την εποχή των αποστολών Apollo. Το πλήρωμα το παρατήρησε ενώ πετούσε στην αθέατη πλευρά της Σελήνης, όπου για ένα μέρος του ταξιδιού η Γη δεν είναι ορατή.

Καθώς το διαστημόπλοιο συνέχισε την πορεία του, οι αστροναύτες είδαν το αντίθετο φαινόμενο, το «Earthrise», δηλαδή την επανεμφάνιση της Γης στον ορίζοντα. Κατά τη διάρκεια της αποστολής είχαν επίσης την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια ηλιακή έκλειψη από το διάστημα.

Μετά την επιστροφή του, ο Γουάιζμαν μίλησε για το πόσο συγκλονιστικό ήταν να αντικρίζει τη Γη από τόσο μεγάλη απόσταση, χαρακτηρίζοντάς την «αδιανόητα όμορφη» και τονίζοντας ότι εντυπωσιάζει από κάθε απόσταση.

Ο Γουάιζμαν ηγήθηκε της αποστολής Artemis II ως διοικητής, έχοντας στο πλευρό του τον πιλότο Βίκτορ Γκλόβερ και τους ειδικούς αποστολής Κριστίνα Κοχ και Τζέρεμι Χάνσεν.