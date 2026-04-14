Artemis II: Η στιγμή που δύτες ανοίγουν την κάψουλα Orion και βρίσκουν τους αστροναύτες

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την προσθαλάσσωση της αποστολής Artemis II της NASA στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, την Παρασκευή 10 Απριλίου 2026, καταγράφει τη στιγμή που δύτες του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ ανοίγουν την καταπακτή του διαστημικού σκάφους Orion και εισέρχονται για να υποδεχθούν τους αστροναύτες, σηματοδοτώντας την ασφαλή επιστροφή τους στη Γη μετά το ταξίδι τους γύρω από τη Σελήνη.

Newly released video footage from the splashdown of NASA's Artemis ll in the Eastern Pacific on Friday, April 10, 2026, shows the moment that U.S. Navy Divers cracked the door open and entered the Orion to greet the Astronauts, welcoming them back to Earth after their journey…

Σύμφωνα με το οπτικό υλικό, οι διασώστες του Αμερικανικού Ναυτικού προσεγγίζουν το σκάφος μέσα σε ήρεμες θαλάσσιες συνθήκες και προχωρούν στις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας, πριν ανοίξουν την πλευρική θύρα της κάψουλας Orion. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, οι πρώτες χαιρετιστήριες κινήσεις των αστροναυτών μέσα από το διαστημικό σκάφος καταγράφονται από τις κάμερες υποστήριξης της αποστολής, σε μια εικόνα που αποτυπώνει την επιτυχία της επιστροφής από τη σεληνιακή τροχιά.

Η ανθρωπότητα επέστρεψε στη Σελήνη

Η αποστολή Artemis II αποτελεί το πρώτο επανδρωμένο ταξίδι του προγράμματος Artemis και θεωρείται κομβικό βήμα για την επιστροφή της ανθρωπότητας στη Σελήνη. Πρόκειται για μια δοκιμαστική πτήση που έχει ως στόχο να επιβεβαιώσει κρίσιμα συστήματα του πυραύλου Space Launch System και της κάψουλας Orion σε συνθήκες βαθιάς διαστημικής πτήσης, πριν από τις επόμενες αποστολές που θα επιχειρήσουν προσεδάφιση στη σεληνιακή επιφάνεια.

Η πορεία της αποστολής περιλάμβανε μια πλήρη περιφορά της Σελήνης, χωρίς προσελήνωση, με στόχο την αξιολόγηση της αντοχής των συστημάτων υποστήριξης ζωής, της επικοινωνίας και της θερμικής προστασίας κατά την επιστροφή. Η επιτυχής προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό θεωρείται καθοριστική επιβεβαίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του συστήματος Orion, το οποίο στο μέλλον θα μεταφέρει αστροναύτες προς τη σεληνιακή τροχιά και ενδεχομένως σε μόνιμες υποδομές γύρω από τη Σελήνη.

Ενισχύεται το συνολικό πρόγραμμα Artemis της NASA

Η επιστροφή της Artemis II ενισχύει το συνολικό πρόγραμμα Artemis της NASA, το οποίο αποτελεί τη βάση για τη νέα εποχή επανδρωμένων αποστολών πέρα από τη χαμηλή γήινη τροχιά. Στόχος του προγράμματος είναι όχι μόνο η επιστροφή στη Σελήνη, αλλά και η δημιουργία σταθερής παρουσίας μέσω του μελλοντικού σεληνιακού σταθμού Gateway και η προετοιμασία για τις πρώτες επανδρωμένες αποστολές στον Άρη.

Το βίντεο της επιχείρησης ανάκτησης, με τους δύτες να ανοίγουν την κάψουλα και να έρχονται σε άμεση επαφή με το πλήρωμα, αποτυπώνει το τελικό στάδιο μιας ιστορικής αποστολής που σηματοδοτεί την επανεκκίνηση της ανθρώπινης εξερεύνησης του βαθέος διαστήματος σε κλίμακα που είχε να παρατηρηθεί εδώ και δεκαετίες.